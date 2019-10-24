台股盤中－無懼蘋概三王小跌 大盤驚驚漲再改寫29年新高

蘋果股價續創歷史新高，美股今晨漲多跌少，台股儘管蘋概三王小跌，但是台幣續升，資金派對持續，加權指數驚驚漲，早盤最高來到 11285 點，再改寫 29 年新高，下一步將挑戰歷史最高 12682 點。

蘋概三王今日皆開小高後翻黑，台積電跌約 0.5%，最低跌到 291.5 元，大立光最低跌 1%、到 4265 元，鴻海也小跌回測 80 元，最低跌到 80.2 元。

其餘蘋概股則反映蘋果股價，續創歷史新高，精材、禾伸堂、亞光、國巨、力旺等都漲 1-3% 不等。

今天盤面焦點還落在 LED、PA 功率放大器等零星點火，其中，LED 族群的聚鼎、矽力 - KY 都勁揚超過 5%，晶電、同欣電、隆達、億光等都表現亮眼。

而 PA 功率放大器部分，訊芯 - KY 也大漲超過 5%，智原、矽格、華星光、穩懋等都強強滾。

整體來說，雖然 9、10 月台股持續上漲後，加權指數本益比攀升至近十年高檔區，月線乖離率亦擴張至 2% 以上，漲多拉回修正壓力增強，但台股續升，資金派多持續，台股目前多頭格局穩健，且今日量能增溫，預估成交量上看 1500 億元，成為改寫 29 年新高紀錄助力，不過，創高後尾盤要慎防獲利回吐賣壓。