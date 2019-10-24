【馮冠華專欄】估計恆指今天可作反彈

10 月 24 日推介 - 中滙集團（382）



1) 上日港股市況總結 ：恆指週三受壓，指數低開 15 點後曾倒升 48 點，但很快急速轉弱，最多曾跌約 280 點，低見 26492 點，最終以 26567 點收盤，下跌 219 點。成交金額按日下跌約 9% 至 681 億。港股通南下轉為淨流入，金額約 7.5 億。北上則轉為淨流出，金額約人民幣 18 億。藍籌 5 升 45 跌。

板塊方面，只見本地零售、水泥及燃氣股表現較好。做空方面，佔大市成交急升至約 16.6%。牛熊證街貨最新比例為 55:45，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 44:56。重貨區方面，熊證下移至 27000-27099，牛證則仍在 26000-26099。恆指期貨夜市收報 26622 點，上升 96 點，高水 55 點。港股 ADR 上升 48 點，相等於恆指 26615 點。

簡評 ：筆者真的不知道昨天恆指下跌二百多點是否合理。看到有分析指，弱勢原於國際貨幣基金組織的下調動作，也有另一説法，是因為北京計劃明年 3 月前任命接替行政長官的傳聞所影響。經濟下行的風險，IMF 絕對不是作出警告的先行者，情況有如早前，部份評級機構下調香港的前景一樣，甚為後知後覺。

至於換行政長官的消息，又是從一些沒有明確資料來源的新聞。筆者不是法律專家，但也同意若真有其事，反對派所指的「不乎合基本法」，所言甚是。這種低級錯誤，應不會是中央政府會犯的錯吧？

留意昨天恆指的下行，基本上是在上午十至十一時發生，往後指數已呈回穏。雖然做空比率急升，但大市總成交維持在低水平，談不上是資金轉向離場也。

筆者昨天拜訪了中滙集團（382），由於有新校社投入營運，公司對未來數年的收入及盈利增長非常樂觀。公司早前已發了盈喜公告，與及 2019/2020 的收生及學費增長，股價近週的表現也甚亮麗。據了解，公司將於 11 月初公報業績，估計也不會令投資者失望。從已公佈的數據推斷，現價應還有頗多上升空間，值得持有作長線投資。

2）國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）昨天下調今明兩年亞洲經濟增速預測，其中，香港今年的預測較 4 月時調低 2.4 個百分點至 0.3%，明年則是 1.5%，減少 1.5 個百分點。該組織又料，中國經濟增速今明兩年將放緩至 6.1% 及 5.8%，反映中美自 5 月以來採取的最新貿易措施，影響在一定程度已被政策刺激抵消。（經濟日報）

3）商務及經濟發展局長邱騰華昨天見記者，表示會為旅遊業業界提供 1 億元的現金鼓勵，將向每間旅行社分別提供每名入境及出境過夜的旅客 120 元及 100 元，上限 500 名旅客，每間旅行社最多可獲 6 萬元，計劃由今年 11 月至明年 3 月為止，估計 85 萬名旅客受惠。（明報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數週三上升，當中道指上升 46 點或 0.17%，標指和納指則分別上升 0.28% 及 0.19%。十年期債息報 1.768%。美滙指數在 97.46，紐約期油最新報 55.82 美元。

5）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：

滔搏 (6110) 公布，截至 8 月底止，中期淨利潤 14.71 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年上升 21.15%，每股盈利 27.91 分，派中期息 12 分。

6）新股訊息 ：（經濟日報）

兩隻新股今天在主板掛牌，其中向中國際 (1871) 暗盤收報 1.47 元，較招股價 1.28 元，升 0.19 元或 14.84%。至於供熱服務供應商春城熱力(1853)，暗盤收報 2.3 元，較招股價 2.35 元，跌 0.05 元或 2.13%。

中手游（302）昨天截止孖展認購，截至晚上 7 時，孖展認購突破 200 億元，達 243 億元，相當於超額認購 185 倍。股份今天中午截止公開發售。

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