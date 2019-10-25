【馮冠華專欄】下週重磅事件，有望能帶動恆指向上突破

10 月 25 日推介 - 盈富基金（2800）



1) 上日港股市況總結 ：恆指週四反彈，指數高開 84 點後，升幅曾一度收窄至 25 點；及後又再展升浪，最多曾上升約 243 點，高見 26810 點，最終以 26798 點收盤，上升 231 點。成交金額按日上升約 1% 至 687 億。港股通南下轉為淨流出，但金額只是約二千多萬。北上則轉為淨流入，金額約人民幣 5.6 億。藍 44 升 4 跌 2 持平。

板塊方面，內銀、內房、本地地產、基建、澳門愽彩、手機設備表現較好。做空方面，佔大市成交又回落至約 13.8%。牛熊證街貨最新比例為 46:54，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 32:68。重貨區方面，熊證仍在 27000-27099，牛證則上移至 26400-26499。恆指期貨夜市收報 26764 點，上升 5 點，低水 34 點。港股 ADR 下跌 69 點，相等於恆指 26727 點。

簡評 ：同樣是貧血式的六百多億成交，恆指週三和週四的表現則是地獄與天堂。昨天 231 點的上漲，足以抵消週三 219 點的跌幅；週三 45 隻藍籌下跌，昨天則是 44 隻藍籌上升。另外，滬深港通南北向資金近日不停地轉向，做空比率週三急升週四急回；

這樣反覆的走勢，筆者的判斷是，週三下跌實是有錯殺之疑。昨天早報，筆者已分享了對 IMF 下調亞洲經濟增長和撤換特首傳聞的觀點，加上人民幣昨天呈強，相信這些都是昨天恆指能反彈的主因。從牛熊證街貨的最新分佈推斷，恆指向上突破的誘因仍是較高；能否如願，下週的重磅事件將是關鍵。筆者的籌碼早已押在恆指繼續上行，盈富基金（2800）會是最簡單直接的投資工具，何況近日很多板塊及個股走勢極之飄忽，短多殊不容易。至於今天的恆指走勢，估計又可能是悶局收場。



2）美股上日市況總結：美股三大指數週四個別發展，當中道指下跌 28 點或 0.11%，標指和納指則分別上升 0.19% 及 0.81%。十年期債息報 1.771%。美滙指數在 97.67，紐約期油最新報 56.07 美元。

3）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：

中國平安 (2318) 公布，截至今年 9 月底止首三季歸屬股東的淨利潤 1295.67 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增 63.19%。（半年結時淨利潤按年增長為 68.1%）累積新業務價值 588.05 億元，升 4.5%，惟增長略低於券商預期。

大家樂（341）發盈警，公司稱，集團預期截至 2019 年 9 月 30 日止 6 個月之股東應佔溢利，較去年同期減少約三分一。公司指出，溢利下降主要是由於期内市場氣氛疲弱，集團的銷售未能實現增長。

4）新股訊息 ：（經濟日報）

家電製造商登輝控股 (1692) 今天掛牌，暗盤收報 1.07 元，較招股價 1.3 元，跌 0.23 元或 17.69%。

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