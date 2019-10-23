【馮冠華專欄】繼續窄幅波動，靜待下週的多個重頭戲

10 月 23 日推介 - 禹州地產（1628）





1) 上日港股市況總結 ：恆指週二繼續窄幅波動，全日波幅只有 146 點後，最終以 26786 點收盤，上升 61 點。成交金額按日上升約 18% 至 752 億。（若減去華潤置地（1109）配股的約 67 億，成交則按日上升約 7%）港股通南下維持淨流出，但金額只是四千多萬。北上仍為淨流入，金額卻縮少至只約人民幣 3 億。藍籌 29 升 18 跌 3 持平。

板塊方面，手機設備、燃氣、澳門愽彩、豬肉相關及汽車股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至約 12.7% 。（扣除配股則為約 13.8%）牛熊證街貨最新比例為 56:44，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 39:61。重貨區方面，熊證上移至 27200-27299，牛證則仍在 26000-26099。恆指期貨夜市收報 26800 點，上升 19 點，高水 14 點。港股 ADR 下跌 68 點，相等於恆指 26717 點。

簡評 ：上證連續兩天在尾市發力，唯成交欠奉。港股也類同，在成交薄弱下報升，當然亦無甚啟示性。昨天市場的焦點，應是華潤置地的意料之外配股，和火熱的多隻新經濟股集體回吐。前者令內房板塊受壓，而後者則似是輪換買賣的受害者。再看昨天強勢板塊，有趣地發現貝塔高的澳門愽彩、汽車及手機設備冒起，而這些板塊，又不約而同地在昨天均有大行報告推介。

在大市沉悶待變時，短線走勢更難捉摸。考慮到藍籌內房配股並跌穿配股價，及強勢股回吐的影響下，恆指沒有借勢回落，做空比率更下降，藍籌也升多跌少，筆者的籌碼仍然押在恆指再往上突破。

從最近兩天的中港股市走勢而推斷，今週餘下的三個交易日，極有可能繼續窄幅波動，靜待下週的多個重頭戲，包括美聯儲局議息、脫歐死線日、滙豐（5）季度業績、火熱 IPO 新股登場及資金回籠、中國 10 月 PMI 數據以及期貨指數結算日等；另外也少不了香港社運在週末的最新「戰情」。牛熊街貨的重貨區雖無甚變化，但明顯地在重貨區的街貨量有所增加，感覺上，恆指下週甚有機會爆邊，及看到較明確的走勢。

內房股昨天普遍受壓，其中一隻少數能報升的是禹州地產（1628）。公司前天公開指出，希望今年度再派特別股息，以慶祝公司上市十周年。公司也明確表示由於現時市盈率相對低，故未有股票融資計劃。筆者估計，在華潤置地配股所帶來對內房的壓力漸減下，禹州是有機會再展升浪，值得留意。

2）財政司司長陳茂波昨天宣布第三輪支援企業措施，將從三方面提供紓困。運輸業方面，政府將提供 6 個月燃料補貼，料受惠共 6.1 萬名的士、小巴及紅色小巴司機、180 間公共營辦商以及 13 萬名商用車主，涉及開支 13.65 億元。另外豁免運輸業商用船隻檢驗費，料 6300 艘商用船隻受惠，涉開支 1650 萬元。此外，政府將政府產業 50% 租金減免範圍，擴大至地政總署短期租約、政府產業署及康文署公眾停車場，以及旗下場地商戶等，涉開支約 6 億元，提振旅遊業方面，政府未有如稍早前傳言般，提出補貼港人買機票以及資助旅客入住酒店。（明報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數週二下跌，當中道指下跌 40 點或 0.15%，標指和納指則分別下跌 0.36% 及 0.72%。十年期債息報 1.768%。美滙指數在 97.52，紐約期油最新報 54.16 美元。

4）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：

歐舒丹 (973）公布，截至 9 月底止，上半年銷售淨額 7.27 億元 (歐羅 ‧ 下同)，按年增長 22.13%，按固定滙率計算增長 19%。按地區劃分，英國上半年銷售淨額按年飆升 2.32 倍，美國增長 33.1%，香港和中國則分別錄得下跌 0.2% 及增長 13%。

5）新股訊息 ：（經濟日報）

以「士林台灣小吃」品牌供應台灣小吃飲品的快餐帝國 (1843) 今天掛牌，其暗盤收報 1.21 元，較招股價 0.65 元，升 0.56 元或 86.15%。

中手游（302） 孖展反應熱烈，截至昨天（22 日）6 時 30 分已錄得 194.4 億元孖展認講，相當於公開發售部份集資額 1.3 億元超購逾 148 倍。

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