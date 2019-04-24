〈財報〉首季獲利勝預期 市占率表現有隱憂 卡特彼勒股價跌逾3%

重型工業機械製造商卡特彼勒 (Caterpillar) (CAT-US)今 (24) 日公布 2019 年第 1 季財報，營收、獲利，皆優於預期，但公司預估，中國市場的競爭日益激烈，恐影響卡特彼勒的市占率表現，受此消息影響，卡特彼勒股價跌逾 3%。

台北時間週三晚間 9 點 40 分，Investing.com 報價顯示，卡特彼勒股價下跌 3.35%，至 137.28 美元美元。

卡特彼勒股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

卡特彼勒首季營收 134.6 億美元，年增 5%，優於 Refinitiv 調查的分析師平均預期 (134 億美元)；每股純益(EPS) 為 2.94 美元，亦優於預期(2.85 美元)；財測顯示，2019 全年 EPS 將落在 12.06 至 13.06 美元之間，高於先前預估。

卡特彼勒首季北美地區銷售額為 65.2 億美元，年增 7%；拉丁美洲地區銷售額為 11.3 億美元，年增 8%；亞太地區銷售額為 32 億美元，年增 9%。

公司說法

根據《彭博社》報導，卡特彼勒財務長 Andrew Bonfield 表示，中國市場激烈的價格競爭，已對公司銷售表現造成影響。

Bonfield 指出，雖然中國在建築工業上的需求，將持續成長，但在競爭日益激烈的情況下，卡特彼勒可能會失去些許市占率。