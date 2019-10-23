Uber執行長：印度是我們未來5-10年成長戰略核心

外電報導，全球知名叫車服務公司 Uber (UBER-US) 執行長 Dara Khosrowshahi 在週二 (22 日) 表示，印度是 Uber 未來五到十年發展戰略的核心。

Khosrowshahi 表示，印度是個競爭激烈的市場，當地消費者要求高，期望優質的服務且優惠的價格，但印度的獲利潛力也正在提高，此外，也對印度更長期的成長趨勢很有信心。

Khosrowshahi 認為，如果要看 Uber 未來 10 年的成長趨勢，將由印度、非洲和中東等市場來定義，而不是美國或歐洲等發達國家。Khosrowshahi 說道：「印度是 Uber 未來成長的基本組成部分，也是我們的十大市場之一，我們將持續相信並在印度投資。」

Uber 產品長 Manik Gupta 也表示，Uber 目前正在印度大力招募員工，以開發也可以在其他市場推出的產品。Gupta 在接受採訪時說道：「我們的希望是，我們將擁有約 1000 名員工，在未來幾年中，我們將把 Uber 在工程和產品方面的投資規模增加約一倍。」

現今美國是 Uber 最大的市場，但 Uber 正廣泛面臨來自 Lyft 等競爭對手的強力挑戰。今年第二季，Uber 報總營收 31.66 億美元，年增率 14%，但是淨虧損擴大 5 倍至 52.36 億美元。

Uber 迄今尚未透露該公司將能從何時開始盈利。但是該公司期望讓投資者相信，業績的成長將不僅來自主力的叫車服務，也將來自於其他物流和食品外送服務。Khosrowshah 也曾在上月底表示，Uber 的商業模式絕對是可以持續的。