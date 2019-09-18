Bernstein：銅金比低位時期結束 銅價準備上漲

券商 Bernstein 預測，關鍵的銅 / 金價格比落在歷史低檔區間將是短暫現象，因為銅價即將上漲。

銅金比和美國 10 年期公債殖利率走勢相吻合

被視為風險偏好指標之一的銅 / 金比上週自十年低點 3.8 上升至 3.9，因為每噸銅價上漲 350 美元，而每盎司金價下跌 60 美元。

在經濟不確定時期，投資者湧向黃金等避險工具，全球成長壓力則會打擊銅價，因此銅 / 金比如果處於低位，意味著風險資產的需求下降。

Bernstein 分析師表示，銅 / 金比已經觸及谷底，銅價將上漲，進而推升銅 / 金比。該券商預期，先前做多黃金並放空銅價的投資者將在近期內兌現，並支持銅價上升。

長期價格走勢均往同一方向發展，但出現數次分歧，包括全球金融危機之後、歐盟債務危機期間，以及近期的中美貿易戰均產生分歧。

自 3 月以來，銅價已經下跌 10%，同時期金價則上漲了 15%。

Bernstein 分析師表示，今年迄今銅價的下跌並沒有反映該商品的基本面，「事實上這是因為投機交易者利用近期中美貿易戰緊張局勢，造成宏觀經濟的不確定性操作而來。」

「然而，目前銅金兩商品交易走勢將逆轉，正如歷史上發生那樣，我們現今所處的極端位置向來是短暫情況，而這將支持近期的銅價，我們預期銅金比上升是由銅價上升而驅動，並非是因為金價下跌。」

礦業和大宗商品交易者如 Glencore (GLEN-UK) 今年迄今股價下跌 13%，預計將受益於銅價上漲。

摩根大通上個月調降 Glencore 股票評級，係因全球經濟衰退風險和貿易戰，以及其資產負債表對銅價的曝險。

摩根大通認為，該公司對全球主要礦業者的商品價格具有最高的獲利槓桿，如果銅價上漲 10%，就會推升全年 EPS 115%。