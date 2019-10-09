NBA中國停播拖累Nike股價 分析師建議逢低買入

Nike (NKE-US) 股價週二 (8 日) 下跌，由於 NBA 休士頓火箭隊總經理一則支持香港示威者的推特發文，招致中國多家與休士頓火箭隊合作的中國廠商、運動服飾品牌等立即中止與其合作，中國央視也停播賽事。Susquehanna 分析師 Sam Poser 認為，這為 Nike 提供逢低買入的機會。投資人擔憂 Nike 在全球第二大經濟體的中國需求供給下滑，引發一陣拋售潮。

Nike 股價週二下跌 1.52%，至 91.75 美元。美股指標標普 500 指數下跌 45.73 點，或 1.56%。

Nike 股價走 (圖片: Investing)

整起事件從休士頓火箭隊總經理 Daryl Morey 在推特上表態支持香港的示威者開始，NBA 總裁 Adam Silver 對此則回應 Morey 有自由表達言論的權利，引發中國央視體育頻道決定停止轉播 NBA 季前賽，並將調查和 NBA 合作相關品牌。

儘管 Morey 事後道歉並刪除貼文，但已在中國引起強烈反彈，市場擔憂中國消費者聯合抵制 NBA 最大宗合作運動品牌 Nike 在中國的業務需求而紛紛脫手。

不過分析師 Sam Poser 卻覺得 Nike 的一陣拋售潮會是逢低買入 Nike 的好機會，他更補充說中國和 NBA 之間戰火會波及 Nike 的說法被誇大了。

他辯稱，Nike 在中國建立品牌已有 30 多年了，不太可能因近期事件而動搖政府和消費者之間這種深厚的關係，並建議投資人逢低買入 Nike。

Poser 重申 Nike 股票的正面評級，並將目標價定在 106 美元。