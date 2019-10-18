市場回頭審視訂閱成長 華爾街皺眉 Netflix漲幅大縮水

Netflix (NFLX-US) 週三盤後公布財報後飆漲，週四開盤一度漲幅到 9% 以上，但在投資者回過頭來檢視付費訂閱淨增人數不及預期這一點時，漲幅又收斂至 2.47%，收 293.35 美元。

Netflix 警告，日益激烈的競爭可能會削弱未來業績後，許多華爾街分析師也持負面看法。

華爾街最擔憂的是 Netflix 訂閱新增人數，所以當 Netflix 公布第三季付費訂閱淨增 680 萬人，優於去年同期新增 610 萬人的表現，也高於 FactSet 共識預期的 670 萬人，於是投資者就一片歡呼，但其實該數據低於 Netflix 給予的財測數字 (700 萬人)。

儘管許多分析師表示，Netflix 的財報和競爭前景沒有擔心的那樣糟糕，但在 FactSet 調查的 20 位分析師中，17 位下修 Netflix 目標價，甚至有 1 位調降評級。

麥格理的 Nollen 調降評級至「中立」，先前麥格理近 2 年時均給予優於大盤的評級，他也調降目標價 13%，自 375 美元降至 325 美元。

他指出，雖然 Netflix 的獲利、營收「令人印象深刻」，且在國際成長上有「絕佳」機會，「可是不能否認的是，美國市場正在成熟，國內訂閱人數的成長只有一半，且漲價帶給營收的提振力道也逐漸消失。」

目前平均分析師評級仍在「加持」，但平均目標價自 9 月底的 393.26 美元下降至 371.20 美元。

過去三個月來，Netflix 的股價下跌了 18％，而下個月將推出 Disney + 的競爭對手迪士尼 (DIS-US) 同期股價只下跌 6.9%，同期道指下滑 0.6%。

Needham 分析師 Laura Martin 預測，如果 Netflix 不調降每月訂閱費用，那麼明年美國訂閱人數可能流失多達 1000 萬人 (目前約 6000 萬人)。

Laura Martin 認為，因為過去 Netflix 的價格只有傳統有線電視套餐的 1/5，所以可以發展迅速，但後續同業競爭激烈，蘋果祭出免費策略，將 Apple TV + 捆綁到其核心產品上，Disney + 也只有 Netflix 售價的一半，Netflix 的價格優勢不再。

此外，Netflix 也將在未來兩年內丟失一些熱門節目，例如《辦公室瘋雲》和《六人行》，Wedbush 分析師 Michael Pachter 報告指出，Netflix 試圖爭取《歡樂單身派對 (Seinfeld)》的版權，並翻倍原創節目數量，以彌補這些損失，但這策略使該公司「處於陡峭的爬坡狀態。」

「我們估計，到 2021 年底，Netflix 將幾乎沒有來自迪士尼、福斯、華納兄弟和 NBCUniversal 的任何內容，他們打算以原創內容取代這些內容的策略恐只能取得部分成功。」