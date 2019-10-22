天貓雙11預售成果：成交額較去年成長一倍

一年一度的雙十一購物節即將到來，中國各主要電商平台無不積極備戰，阿里巴巴集團 (BABA-US) 旗下天貓商城更於週一 (21 日) 提前展開預售，今年打算挑戰成交翻倍的目標。

2019 年的天貓雙十一全球狂歡節，主打超過百萬種品項的首發新品，而本週展開的預購活動，也有近百款商品成交已突破千萬人民幣，據天貓官方週二 (22 日) 發布資料，今年預售首日的成交額，較去年同期成長一倍。

(圖: 天貓)

在雙十一狂歡節登上天貓預售的商品，除了知名運動用品、名錶、家電、美妝保養品、母嬰用品、玩具福袋等各式各樣商品外，連知識公眾人物的跨年演講門票也在購物節展開預售。

天貓資料指出，2018 年購物節時，在天貓平台所發布新品銷售額，佔整體 31%；以單店而言，若有超級新品推出，銷售額亦占購物節總銷售額的三成。由於新品對消費者更具吸引力，今年的雙十一，天貓更著重推動新品發售。

顯然在雙十一，產品曝光的效果非常驚人。如同台灣的週年慶檔期、美國的聖誕假期購物季，雙十一狂歡節也是美妝品牌集中火力的戰場。全球知名的 200 多家美妝品牌，都選擇把原訂於年底假期才推出的彩妝禮盒提前在雙十一就發售。

天貓總裁蔣凡表示，預估今年將有 1 億人次的新用戶參與雙十一狂歡節，總用戶數將逾 5 億。參與活動的全球品牌則超過 20 萬家，商家所推出的折扣，可讓所有用戶省下人民幣 500 億元。

美股市場對阿里巴巴在雙十一的業績表現應該頗具信心，周二 (22 日) 美股早盤，阿里巴巴股價上漲 0.88% 或 1.53 美元，報每股 175.20 美元。