〈長榮航787亮相〉全年仍定調獲利 惟不及前2年 明年營收估優於今年

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明最新透露，將停用皇璽桂冠艙使用 RIMOWA 過夜包，預計 11 月中旬起與國際精品品牌 Ferragamo 合作，維持軟硬包均提供；而在財務面上，第三季獲利樂觀，但第四季不確定因素多，將影響全年能否交出獲利成績單，仍定調全年要賺錢，「但可能不及前 2 年」，而明年營收仍估可較今年成長。

長榮航 RIMOWA 過夜包一向是航空迷的重點收藏品之一，但已確定將更換合作廠商，孫嘉明透露，預計 11 月中旬更換，與國際精品品牌 Ferragamo 合作。

另一方面，孫嘉明說，第三季獲利樂觀，不過，第四季水準面臨香港反送中事件持續衝擊，往返香港航點的客運表現相當低迷，甚至部分班機載客率僅剩 30-40%。

同時，貿易戰的不確定性攀高，貨運第四季恐旺季不旺，所幸，第四季國際油價約在每桶 70 美元，低於去年同期約每桶 85 美元，有助降低成本。

展望明年，孫嘉明強調營收要持續成長，空運運能將再成長 2-3%，而貨運方面，在新運能陸續加入後，仍有望小幅成長。

對於市場相當關心的新機隊計劃，孫嘉明說，尚未確定，可能買也可能租，最快明年才能確定，直言「A321 neo 是一個選項」。

近來另一家國籍航空星宇航即將開航，市場關注航權分配，孫嘉明對此表態，「航權自己都不夠用怎麼可能讓」。