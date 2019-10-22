物聯網訂單能見度達明年Q1 新應用將陸續貢獻營運

環天科 (3499-TW) 物聯網 (IoT) 應用接單暢旺，公司透露，目前車用追蹤產品訂單已看到明年第 1 季，而明年除既有的、智慧路燈及長者照護等應用持續出貨外，更可望打進智慧建築領域。

環天科目前在 IoT 應用上有 Sigfox、LoRa 2 個技術解決方案，目前以 Sigfox 車用追蹤氣 (Tracker) 應用為大宗，打進法國石油巨擘道達爾 (Total)，應用在其車隊的監控。

環天科表示，目前車用追蹤器的訂單看到明年第 1 季，初期訂單約 1.5 萬台，後續還會陸續增加，且由於要求高溫、防爆等安規認證，因此產品單價也較高，有助持續推升營收及毛利率表現。

此外，環天科 Sigfox 也拓展長者看護應用，目前也在跟歐洲客戶接洽，預計明年可望發酵。

在 LoRa 應用方面，環天科透露，目前主要是應用在智慧路燈、長者照護，多為國內標案，不過目前 LoRa 應用也逐漸朝建築的煙霧、空品感測發展，搶攻智慧城市商機。

據了解，環天科今年 IoT 營收占比估將來到 2-3 成，預計明年可望進一步提升，將有助營收及毛利率正向發展，而今年營運好轉，環天科也透露，配息將優於去年，至少 0.5 元起跳。