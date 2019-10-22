〈房產〉雙北市熱門醫療宅 馬偕醫院及聯合醫院三重院區周邊雙雙奪冠

根據房仲業者最新調查顯示，民眾選擇退休後的居住條件中，希望能夠鄰近醫院的比例占逾 1 成，優先順序排名在 14 個選項中位居第 2 ；永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，退休後的熟齡族隨著年齡增長，對醫療的需求愈來愈高，過去被視為嫌惡設施的醫院，轉變成熟齡族購屋偏好選項。

永慶房屋根據實價登錄資料統計台北市 2019 年 1-8 月成交資料，盤點距離 8 大醫學中心層級的醫院周邊 1 公里內住宅價量，交易量最多的醫院為馬偕醫院，謝志傑說明，馬偕醫院位於中山區，周邊 1 公里範圍內囊括了 5 個捷運站，交通機能良好，同時距離南西、欣欣及晴光商圈不遠，提供生活所需，在交通與商業機能的支撐下，住宅交易量高，其中以林森北路及新生北路的低總價套房產品交易最多。

交易量排名第 2 的為松山區的長庚醫院則鄰近民生社區，謝志傑補充，民生社區效仿美國住宅區的規劃，周邊公園綠地密度高，相當適合退休族群居住。而交易量排名第 3 的國泰醫院則是位於台北市的精華區，鄰近仁愛圓環，周邊商家林立，且為仁愛國小的學區內，房價具有保值性，因此資金較充裕的民眾會選擇於此購屋，價格也相對較高。

另從住宅單價來看，位於文山區的萬芳醫院價格最親民，平均單價每坪 45.8 萬元。謝志傑表示，萬芳醫院商圈發展成熟且鄰近捷運站，周邊許多總價在 1500 萬以內的公寓及套房產品，適合想在手上保留多一點資金的民眾購屋。

新北市的醫療宅交易量最高的為聯合醫院三重院區，共成交 265 件，謝志傑說明，聯合醫院三重院區位於交通要道，前往周邊的行政區都十分方便，且鄰近三重綜合體育館，許多民眾都會在下班後到體育館運動，是退休後居住的好所在。交易量排行第 2 位的是雙和醫院，目前雖無鄰近捷運站，但捷運萬大線正在施工中，完工後將有捷運雙和醫院站，對於此區交通是一大利多，且鄰近錦和運動公園，周邊也有好市多、家樂福等大賣場，生活機能良好。而交易量排行第三的耕莘醫院則位於新店區較早期發展的區域，除了近期發展較為熱絡的小碧潭站周邊外，多是屋齡 30 年以上的公寓。不過值得注意的是，央北重劃區也鄰近耕莘醫院，未來發展值得期待。

住宅單價方面，周邊價格較為親民的醫院分別為恩主公醫院及汐止國泰醫院，每坪僅需約 24.1 萬元及 29.1 萬元，謝志傑表示，恩主公醫院位於三峽，未來三鶯線通車之後，有望帶動房價成長。而汐止國泰醫院周邊雖僅有汐止火車站，但附近建成商圈已相當成熟，生活所需都可在商圈中滿足。

謝志傑補充，醫療宅雖然往來醫院便利，但也要考慮救護車鳴笛聲的干擾，建議可以找尋距離醫院有一定距離，且不臨主要道路的區塊，或是加強房屋內的隔音設備，才能擁有既寧靜又健康的退休生活。