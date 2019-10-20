中國人行易綱：人民幣走弱為市場機制 目前在適當水準

中國人民銀行行長易綱週六 (19 日) 表示，潛在的貿易緊張局勢升級和政策不確定性，是世界經濟面臨的主要風險因素，市場力量正在將人民幣保持在適當水位。

易綱在向國際貨幣基金 (IMF) 指導委員會發表的聲明中表示，北京對 IMF 未能重新調整其股權結構，以承認中國和其他經濟快速增長國家的影響力日益上升，感到非常失望。

今年 8 月初，由於人民幣快速跌破 7.0 關卡，美國財政部將中國列入「匯率操縱國」，易網在聲明中強調，自 8 月初以來人民幣貶值是由市場力量驅動的，其中包括貿易緊張局勢升級導致的波動。

他認為，人民幣如今對雙向匯率波動的接受程度正在升高，而由經濟濟基本面和市場供求兩方面來看，人民幣匯率都處於適當的水準。

易綱在聲明中警告貿易緊張局勢，給全球經濟帶來的問題。他表示，「一些國家的民粹主義和保護主義浪潮，破壞了相互信任，降低在多邊基礎上合作的意願」。

易綱表示，全球貿易以及全球產業鏈、供應鏈和價值鏈，出現了破壞的跡象。貿易緊張局勢削弱了市場信心，這可能會加劇金融市場的動盪，並拖累經濟成長。

在聲明中，易網也提及 IMF 的配額改革，他表示，IMF 成員需要履行先前的承諾調整持股比例，以反映新興市場經濟體不斷增長的力量。他認為，未能調整配額會損害 IMF 的代表權、治理和合法性。

這次 IMF 及世界銀行的年會中，全球央行官員聚首，數位貨幣也是主要議題之一。其中 G7 國家的財長會議上提出，除非數位貨幣解決了所帶來的深遠國際風險，否則不允許發布「穩定幣」(stablecoins)，這代表他們反對 Facebook 推出 Libra 發行計畫。

相關會議上，央行官員同意發布 G20 關於穩定幣的聲明，肯定金融創新的潛在效益，同時指出穩定幣具有一系列政策和監管風險。