經濟數據阻礙升息路 瑞典央行負利率轉正計畫恐怕明年再說

即將在周四舉行利率決策會議的瑞典央行，面對表現不佳的經濟數據，原本預計今年升息的計畫，恐怕要推遲到明年了。

在全球央行陸續實施或擴大寬鬆措施之際, 瑞典是少數仍然具有升息空間的國家，就在上月初，瑞典央行仍表態預定將於今年底或明年初升息，但在面對全球經濟前景未明朗，貿易戰戰線可能擴展至歐洲的情況下，瑞典央行升息的決心近期有所動搖。

瑞典央行行長 Stefan Ingves 日前表示，以目前的失業情況、低於目標水平的通膨 及採購經理指數欠佳的環境下，全球經濟不確定性增加，情況正向錯誤的方向前進，今年底前升息恐怕並非好事。

瑞典央行發布的利率逐步升息展望。(來源：瑞典央行)

2009 年 7 月瑞典央行開始對來自金融機構的存款徵收 0.25% 的「保管費」，成為全球第一個實行基準利率為負值的央行，後來隨著經濟狀況好轉，瑞典央行的基準利率一度轉正，但在 2014 年 7 月後再度下調為負值。

在外界對瑞典克朗走勢疲軟的強烈批評下，瑞典央行一直放慢升息腳步，在 2017 年結束量化寬鬆計畫後，終於在去年 12 月升息，為過去七年來首次提高利率。

Ingves 上周訪問倫敦時表示，並未看到瑞典經濟衰退的跡象，瑞典克朗在過去一個月遭受重創後，在市場對英國脫歐方案樂觀期待下也開始飆升了，同時隨著強勁的通膨數據公布後，不少投資人對瑞典央行升息的預期升高。

Svenska Handelsbanken AB 高級經濟學家 Johan Lof 表示，瑞典央行遲遲未能宣布升息，顯示經濟惡化的程度超出央行預期，但在最糟糕的風險有所緩解下，瑞典央行有機會讓利率正常化。

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