前兩季最準分析師：勿一味看衰人民幣 本季仍有望升上7.0關卡

人民幣中間價週四 (17 日) 二連跌，報 7.0789，較前一交易日貶值 43 點，未延續美中貿易協議後的上漲預期。分析師對後市呈分歧觀點，呼籲投資人大膽押注前應三思。

據《彭博》統計，今年第 2、3 季預測人民幣最準的分析師周浩認為，人民幣第 4 季有望升值重回 7.0 關卡。

這位德國商業銀行資深新興市場經濟學家表示，目前市場充分預期中美達成協議，只是當成暫時停火。在這種情況下，一旦出現利多，對市場的衝擊會更大。

他說，投資人不應排除近期貿易談判出現積極進展的可能性，如果出現，人民幣可能會短暫升破 7.0，因此交易應保持靈活，不宜過於投機押注人民幣續貶。

(圖表取自彭博)

今年 8 月初在貿易戰升級之下，人民幣兌美元快速跌破 7.0 關卡，創 11 年低點，而引發市場擔憂。人民幣之後持續維持在 7.0 上方至今，但在美國將匯率納入美中貿易談判考量後，市場開始有不同想法。

摩根士丹利建議投資者看空美元 / 離岸人民幣，目標價位 6.95，美銀美林也預計離岸人民幣有望挑戰 7.0 關卡。不過，花旗和法興的策略師則較為悲觀，認為中美很難達成全面持久的協議，人民幣也會持續在 7.0 以上。

AxiTrader 的外匯策略師 Stephen Innes 認為，人民幣 7 元關口和日圓 109 關口都是觀察風險情緒的關鍵位置，他相信，一旦人民幣升破 7.0 將大幅提高風險偏好，因為這代表美中談判有望進展到第二或第三階段，屆時人民幣有望升至 6.9。「這是我兩個月來第一次看多亞幣。」

周浩指出，在 APEC 峰會之前市場沒有方向，人民幣匯率大概率在 7.05-7.1 之間震盪，當前匯率的底線在 7.2 左右。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)