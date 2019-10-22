〈工研院產業研討會〉雲平台成趨勢 施宣輝提企業3大迷思

安碁資訊 (6690-TW) 董事長施宣輝今 (22) 日表示，企業科技發展關鍵在掌握客戶需求，再用科技延伸，如同宏碁創辦人 (2353-TW) 施振榮所提出的微笑曲線，但現階段產業面臨三大迷思，台灣應思考如何運用既有的硬體科技基礎，發展雲平台。

施宣輝表示，科技沒有永遠、需求才有，以科技發展為例，1 年通常是 1 個世代、3 年是 2 個世代，客戶對產品、新公司信任，通常需要花至少 3-5 年時間，消費者需求是企業科技發展的關鍵。

施宣輝指出，企業是透過硬體、軟體、服務提供用戶需求，台灣可以在既有硬體基礎上，思考未來 10 年發展、創造價值，雲平台是企業發展趨勢，但現階段企業有 3 大迷失，包含對雲平台、雲服務不理解及對國際雲端商機認知不明確。

施宣輝指出，雲平台具有可無限擴充、延展性、可靠度、7*24 小時的特性，而雲服務是一種體驗，利用技術發展去支撐生活中各項體驗，也已陸續在日常生活中發生，像是微軟 Office 從實體盒裝演變成線上 Office 365 版本、電子郵件透過 exchange 做到雲平台整合等等。

台灣企業發展利基，施宣輝表示，台灣具備科技硬體基礎、R&D 人才能力也強，但要挑戰大型雲平台 (亞馬遜、微軟、谷歌等) 並不容易，但台灣可以思考、找尋長期可發展的方向，強調台灣有很多隱形冠軍，包含聯發科發展 5G 晶片、筆記代工 EMS、ODM 等。