環天科Q3估將賺贏上半年 全年純益戰12年新高

環天科 (3499-TW) 第 3 季受惠產品組合轉佳，毛利率好轉，法人估，單季每股純益可望直逼上半年 0.37 元的水準，前 3 季賺贏去年全年，第 4 季在物聯網 (IoT) 產品持續出貨下，全年每股純益約落在 0.9-1 元之間，挑戰 12 年新高。

環天科第 3 季在 IoT 產品，及高爾夫球車 GPS 平板出貨帶動，單季營收 1.93 億元，季減 12.2%、年增 26.7%，雖然季減，但受惠產品組合轉佳，法人估，毛利率可望達 3 成以上，每股純益更可望直逼上半年 0.37 元的水準，前 3 季將賺贏去年全年。

展望第 4 季，環天科透露，目前 IoT 訂單仍以 Sigfox 的車用追蹤器及穿戴式應用為主，到年底還有約 3 萬台的訂單，預計 10 月底、11 月初開始陸續出貨，10 月營收估持平 9 月，11 月則將月增、12 月因為年底則估呈現季節性回落。

不過第 4 季獲利方面，環天科坦言，由於 10 月以來新台幣強升，恐侵蝕毛利率及產生匯損，若年底台幣兌 1 美元的匯率能貶回 31 元，較有利獲利表現。

法人估，環天科第 4 季營收約 1.7 億元，全年營收則可望來到則將來到 7.5 億元，年增 2 成，每股純益則約 0.9-1 元。