〈房產〉全球人壽以28億元標下華亞科工業型資產 溢價14.6%

第一太平戴維斯受託辦理桃園龜山華亞科技園區廠房公開標售，今 (21) 日完成開標，全案底價 24.5 億元，由全球人壽以 28.08 億元得標，溢價率達 14.6%。

第一太平戴維斯今天完成標售，業主為吉祥全 (2491-TW) 子公司浩瀚數位公司，土地面積 4568.66 坪，廠房總面積 1 萬 3395.51 坪，建築規格包括樓高、樓板載重、卸貨碼頭規劃及數量等皆採高規格設計，現況整棟出租作為倉儲物流用途。

吉祥全今天發布重大訊息，公告浩瀚數位以 28.08 億元標出土地資產，預估交易獲利達 12 億元。

第一太平戴維斯指出，10 月 18 日定穎 (6251-TW) 以 7.35 億元出售龜山工業區廠房，今日再有華亞科技園區廠房標脫，兩者皆為工業類型不動產，但投資人盤算大不相同。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，物流倉儲已成近期最受矚目的商用不動產投資類別，加上今日以 28.08 億元標脫的華亞科技園區廠房，今年倉儲物流不動產交易金額合計近 96 億元，零售、超市與電商是主要自用型買方；同時，專業投資法人也將具備長期穩定租金收入的倉儲物流不動產視為優質的投資標的，其中以壽險與不動產投資信託基金 REITs 最為積極，預期未來倉儲物流不動產的交易將更趨頻繁。

黃瑞楠指出，今年商用不動產交易增溫，自用與投資型買方市場信心雙雙增強，不論從總成交金額、單筆交易規模以及單價都明顯優於去年表現，交易動能主要來自剛性自用需求增加，趨使租金成長，吸引滿手資金的企業與投資人重返市場。