川普涉內線交易？14名民主黨議員致函當局要求調查

近期外媒《浮華世界》(Vanity Fair) 發表文章質疑，一些交易員可能利用川普發布訊息前，進行內線交易，雖然這則報導遭各大交易所否認，不過多位民主黨議員正力促當局調查此事。

14 名美國民主黨議員週一 (21 日) 致函司法部、聯邦調查局 (FBI)、商品期貨交易委員會 (CFTC) 和證券交易委員會 (SEC) 的負責人，要求調查雜誌報導的「川普混亂交易 (Trump Chaos Trades)」。

這篇報導指出，一些期貨交易商在川普發布重要訊息前大量布局，而大賺一票。最著名的一起是 6 月 28 日星期五，收盤前突然一筆 42 萬張標準普爾 500 指數電子期指 (e-mini) 大單，約占當日交易量的 40%。之後，週末期間川普宣布美中談判「重回正軌」，因此隔週美股開盤大漲，這筆交易大賺 18 億美元。

這種說法遭芝加哥商品交易所否認，交易所指出，此一說法忽略大型交易在期貨市場的普遍性，由 6 月 28 日到 9 月 13 日，標準普爾 500 指數電子期指 (e-mini) 有 5 筆超過 5.5 萬張的大單，不太可能都是內線交易的結果。

一些資深市場人士表示，文章中所舉出案例，3 次涉及美中貿易戰、1 次涉及沙烏地油田轟炸、1 次涉及香港政治，參與的交易商並不相同，很難證實當中有內線交易。同時，很多大型交易後，市場什麼事也沒發生，也沒人在意。

但民主黨對此仍表懷疑，在週一的信中，他們要求聯邦政府立即調查，如果有任何不法行為，也要迅速追究違法者的最大責任。