貿易利多公布前總有人大買期指 川普遭指涉及內線交易

美國媒體報導，美國總統川普與美股之間的曖昧關聯性，讓一位資深的芝商所 (CME) 交易員作出令人不安的評估，他認為這是自從凱達組織 (al Qaeda) 在發動 911 攻擊之前在股市套現以來首見的股市操縱手法。

這篇刊登在《浮華世界》(Vanity Fair) 上深入探討「利用川普危機交易的驚人獲利之謎」的文章，作者 William Cohan 檢視了某些川普總統適時對股市釋出的利多訊息如何讓一些期貨交易商一夕間大賺數十億美元。

其中最有名的一宗，還在推特上引發一片討論聲浪。今年 6 月 28 日星期五，一位交易員、或是一組交易員在美股收盤前一刻大筆敲進 42 萬張 9 月標準普爾 500 指數電子期指 (e-mini) 合約，約佔當日總交易量的 40%。川普在接下來的那個週末宣布將與習近平會晤，聲稱美中貿易談判已「重回正軌」。市場對這此消息感到鼓舞，美股在次週開盤大漲，漲幅足以讓該筆交易獲利 18 億美元。

這只是在社群媒體上引起強烈回應的眾多案例之一：

Cohan 說，長期以來習慣於應對波動的芝加哥交易員，越來越對圍繞川普最新訊息的行動提高警覺。

他在《浮華世界》中寫道，「該說這些交易背後的人運氣非常好？還是他們能夠獲得其他人得不到的訊息，例如川普或北京關於貿易戰的最新想法，或者川普能夠透過許多其他方式來影響市場？無論是透過推文或者一時口誤。」「最基本的一個問題：他們是不是有內線消息？」

經常遭川普批評的白宮顧問 Kellyanne Conway 的丈夫 George Conway 毫不隱晦在 8 月時指責總統在操縱市場上犯下的罪行：

證券交易委員會 (SEC) 拒絕對此事發表評論，而商品期貨交易委員會 (CFTC) 甚至不願回應。然而，芝加哥商品交易所 (CME) 告訴 Cohan，交易並非只根據單一來源，因此沒有什麼好擔心的。

推特上也有一部分人士淡化這些指控：

不過，Cohan 說，現在該是當局採取相關行動的時候了，他特別提出另一個明顯的例子：「當美股面對更多不利的貿易消息而呈現動盪之際，在 8 月 23 日星期五的最後 10 分鐘交易中，有人買進 38.6 萬張 9 月的 e-mini。3 天後，川普謊稱接到中國重啟貿易談判的電話，標普 500 指數飆升近 80 點。這筆交易的潛在獲利超過 15 億美元。」