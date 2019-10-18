蘋果新專利 持續強化Apple Watch的健康功能

美國專利商標局於近期授權了蘋果 (AAPL-US) 一項專利申請，涉及 Apple Watch 中「Digital crown」以及 Series 5 心電圖功能的改進。

該項專利提及了與 Digital crown 搭配使用的高級元件，例如相干電磁輻射源 (coherent electromagnetic radiation sources)、邊緣型雷射二極管 (edge-emitting laser diodes)、垂直共振腔面射雷射（VCSEL），量子點雷射 (QDL) 等。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

該專利也涉及利用電子設備讀取及處理使用者的生物參數，例如心電圖。

根據專利，Apple Watch 可能還將包括一個或多個傳感器系統。 傳感器系統將被配置並感測一種或多種類型的參數，例如錶冠的旋轉或平移以及對設備組件的各種操作及刺激等。

蘋果此次申請的專利是否暗示其已開始為下一代 Apple Watch 的籌備工作仍不得而知，但可以確定的是，該公司持續將設備改良，以期為消費者提供更好的產品。

蘋果此次被授予的專利編號為 20190317454，於 2019 年第二季提交，相關工作可回溯至 2018 年第二季，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。