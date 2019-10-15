《日本經濟新聞》週二 15 日報導，在第 19 號颱風哈吉貝的肆虐下，日本總務省消防廳表示截至日本時間 15 日上午 5 點，共有 9832 棟的住宅淹水。而根據日本國土交通省的統計，全日本共有 47 條河川的 66 個地點發生潰堤。有 56 人在這次颱風中不幸喪命，16 人行蹤不明。

日本經濟新聞也在 14 日的報導中指出，日本東北部的福島縣由於淹水災情嚴重，將電感器生產工廠設在該地工業區的日本電子零件大廠太陽誘電 (6976-JP)，在 12 日晚間因河川氾濫影響，工廠一樓的電氣設備泡水，預估最長將停工一週時間。

同樣在日本福島縣設有工廠的車用電子大廠 Alps Alpine(6770-JP)，也在 13 日下午發現車用揚聲器與音響機器的產線，有局部生產設備泡水，原定 15 日開始的生產計畫也因而停止。

哈吉貝重創日本 太陽誘電等廠成受災戶。(圖片：AFP)

通訊設備廠商的安立知 (Anritsu)(6754-JP)，在生產通訊用測定儀的福島縣郡上市的兩座工廠當中，有一座工廠淹水。但由於生產設備都位在 2 樓，受災程度應不至太過嚴重。將等水退去之後，才能得知詳細災情。不過原本預定 15 日開始的生產作業也因而取消。

另外在汽車生產方面，豐田汽車位在日本三重縣、岐阜縣、福岡縣的三座工廠，本田 (7267-JP) 位在日本三重縣及埼玉縣的四座工廠，還有速霸陸 (7270-JP) 位在群馬縣的工廠等，則都在 14 日時重啟運作。

在物流方面，經營日本黑貓宅急便的「Yamato 運輸」，在 14 日停止了宮城縣、千葉縣、長野縣的部分區域配送服務。該公司位在長野縣北部的包裹集散處，也因為淹水的關係，暫停了同縣內 30 個行政單位的包裹寄送服務。

加油站方面，根據日本「全國石油商業組合連合會」的說法，在 14 日中午時，全日本有約 40 處的加油站停止營業。當中，又以福島縣的 10 多處加油站停止營業的影響最廣。

在行動電話方面，龍頭業者 NTT DoCoMo(9437-JP) 表示日本 14 日上午 10 點時，包括東京及其它 12 個縣，有無法接通或訊號不佳的問題存在。

許多便利商店也因為淹水、停電、停水等影響，無法重新營業。

位在日本東北部的連鎖餐廳，因為部分高速公路路段無法通行的緣故，來自日本關東地區的食材物資等，也可能出現運輸方面的問題。在 15 日過後，很可能會因為斷貨而無法營業。