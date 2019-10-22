中國第一家 阿里平頭哥開放原始碼MCU設計平台

週一 (21 日) 阿里巴巴旗下 AI 晶片設計公司 - 平頭哥宣布開放原始碼 MCU 設計平台，成為中國第一家開放原始碼的 IC 設計平台公司。

根據了解，MCU 晶片設計平台主要為 AIoT 設計晶片，目標族群包括 IC 設計公司、IP 供應商、高等教育學校及科研院所等。

開發者都能基於該平台設計出可應用於 AIoT 各領域的晶片，IP 供應商可以研發原生於該平台的核心 IP，高等教育學校和科研院所則可展開晶片相關的教學及研究。

該平台包含處理器、基礎接口 IP、作業系統、應用軟體及開發工具等，搭載基於 RISC-V 架構的玄鐵 902 處理器，提供多種 IP 及應用，能讓用戶快速整合、快速驗證，減少基礎模組開發成本。

有了開放原始碼的晶片設計平台，使用者就不再需要前期投入巨資設計基礎元件 IP，只需完成碎片化場景和需求定義，並設計驗證好想要應用的領域功能 IP，就能快速完成晶片量產。

(圖片: AFP)

今年 8 月 29 日，平頭哥公布一站式晶片設計平台「無劍」，無劍平台由 SoC 架構、處理器、各類 IP、操作系統、應用軟體和開發工具等模組構成，是一款系統晶開發的基礎共性技術平台。

無劍 SoC 晶片平台能夠將 AIoT 晶片的設計週期縮短 50% 以上，成本壓縮 50% 以上。根據平頭哥介紹，無劍 SoC 平台可以採用開放授權的方式取得，其目標就是未來 AIoT 產品都有「無劍 DNA」。