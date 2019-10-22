

◆盤勢分析

1. 美國總統釋出美、中貿易協議進展順利，且截至目前，小摩、美國銀行、花旗與 Netflix 財報開局表現良好，激勵美股四大指數上揚，漲幅介於 0.21% 至 1.88%，指標股 Apple 股價創高，重返全球市值王，AMD、Nvidia 與美光皆漲逾 2.5%，台積電 ADR 漲 1.46%。

2. 台股呈現高檔盤堅，狹幅波動，其中電子股熄火，資金輪動至傳產類股表現，尾盤指數重返紅盤，最終上漲 3.93 點，漲幅 0.04%，收在 11,884.15 點，成交金額為 1022.32 億元。三大法人合計買超 50.9 億元，外資買超 47.27 億元、投信買超 0.41 億元、自營商買超 3.22 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮至千億附近，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）均線：支撐為月線 (約 10983 點) 附近，壓力為去年高點 11270 點附近。

（3）技術指標：KD 向上，9 日 K 值（87）高於 50，短線偏多，但需提防拉回。

4. 櫃買指數漲幅 0.30%，收在 143.24 點，相對加權指數強勢。支撐為月線（141.6 點) 附近，壓力為今年高點 144.8 點附近，KD 指標向上，9 日 K 值（80）高於 50，短線偏多，但需提防拉回。

5. 觀盤重點：指數偏多思考，有望沿五日線走強，失守則轉為偏多整理，櫃買指數則持續上攻，皆需留意量價，需漲時量增，跌時量縮。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器等。

6.4119 旭富受惠癲癇系列藥物、抗憂鬱 API 等五大主力原料藥，銷售亮眼，挹注前三季營收 18.36 億元，交出年增 24.4％佳績；而自結前三季每股稅前獲利 7.61 元，賺贏去年全年。隨著大麻二酚（CBD）原料藥，已開發完成，2020 年可望申請美國原料藥主檔案（DMF）註冊，將帶動新一波的成長動能。

7. 驅動 IC 廠 8016 矽創受惠韓系與陸系客戶機種款數增加，帶動感測元件出貨暢旺，加上 P-Sensor（距離感測器）結合 RGB 產品提前量產，法人看好矽創全年營運表現，調升其全年每股純益（EPS）由 10.45 元至 11.14 元，創歷史新高。

8. 遠端伺服器控制晶片廠 5274 信驊第 3 季營收以 6.87 億元創單季新高，法人看好，隨著資料中心與伺服器市場庫存去化接近尾聲，以及英特爾、超微新平台推出，信驊本季出貨動能優於上季，單季營收可望再寫新猷。

9.5G 智慧型手機換機潮呼之欲出，搶先卡位 5G 手機 VC 散熱商機的 3324 雙鴻成了今年的大黑馬，自去年第 4 季起就率先布局，全心投入生產 VC，加上技術、良率及產能規模都名列前茅，股價於昨 (21) 日登上散熱股王。

