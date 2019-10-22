台股盤前－美中貿易談判釋出樂觀消息 惟留意高檔震盪

台股昨 (21) 日在傳產、營建股接棒點火，被動元件與矽晶圓族群與櫃買店頭市場助攻下，大盤終場黑翻紅小漲 3.93 點，收在 11184.15 點，成交量 1017.6 億元，法人指出，受美中貿易談判氣氛樂觀影響，大盤今日可望向上攀揚，惟仍將維持震盪整理格局。

美中貿易協議進展順利，美股重拾動能四大指數收紅，標普 500 指數上漲 20.52 點，或 0.69%，收 3006.72 點；那斯達克指數上漲 73.44 點，或 0.91%，收 8162.99 點；美股道瓊指數上漲 57.44 點，或 0.21%，收 26827.64 點；費城半導體指數上漲 29.95 點，或 1.88%，收 1620.04 點。

美國總統川普提到，美中貿易協議進展順利，由於關稅戰導致供應鏈正走下坡，中國不得不達成協議，白宮經濟顧問庫德洛表示，美中貿易談判前景樂觀，如果一切進展順利，有望撤銷 12 月對中關稅計畫。

9 月外銷訂單連 11 黑，經濟部表示，貿易戰影響全球景氣，今年全年轉正機率不高，預估全年將年減 4-6%，但第 4 季為資訊通信及電子產品銷售旺季，旺季效應可期，第 4 季年減幅度可望逐月縮小，12 月有機會單月轉正。

國泰金發布 10 月國民經濟信心調查結果，由於美中貿易戰紛爭和緩，民眾本月對經濟與股市樂觀情緒上揚，高達 78.4% 的民眾認為今年經濟成長率 (GDP) 會達到 2% 以上，且民眾風險偏好也創今年新高。

法人表示，美中貿易談判釋出樂觀消息，帶動國際股市出現漲勢，台股挾選舉題材及資金優勢，仍有望維持高點，不過仍須留意英國脫歐等潛在壓力。