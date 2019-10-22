美股盤後 — 川普稱美中協議進展順利 標普衝破 3000 大關

美國總統川普週一 (21 日) 報喜，美中貿易協議進展順利，重申中方想達成協議，加上美股財報季開局良好的推助之下，AMD、Nvidia 與美光等晶片股領軍大漲，費半指數揚升近 2%。

標普 500 指數自 9 月 18 日來再度突破 3000 大關，本州有望突破 7 月創下的歷史新高。波音走跌抑制道瓊指數漲幅，蘋果股價高飛，重登市值王寶座，台股 ADR 集體上揚。

週一 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 20.52 點，或 0.69%，收 3006.72 點。

那斯達克指數上漲 73.44 點，或 0.91%，收 8162.99 點。

美股道瓊指數上漲 57.44 點，或 0.21%，收 26827.64 點。

費城半導體指數上漲 29.95 點，或 1.88%，收 1620.04 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健與材料板塊收低，能源板塊漲幅最高、其次為金融與資訊科技板塊。(圖片：Finviz)

財報季開局良好，金融股漲幅延續。摩根士丹利 (MS-US) 大漲 3.02%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.98%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.48%；花旗 (C-US) 上漲 2.97%，美國銀行 (BAC-US) 上漲 2.21%。

尖牙股以臉書 (FB-US) 大漲 2.10%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.73%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.60%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.00%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.010%。

半導體類股衝高，美光 (MU-US) 大漲 4.03%；Nvidia (NVDA-US) 大漲 2.90%；AMD (AMD-US) 大漲 3.42%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.67%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.50%。

台股 ADR 集體上揚。日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.49%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.44%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.46%。

焦點個股

蘋果 (AAPL-US) 週一大漲 1.73% 至每股 240.51 美元，以市值 1.09 兆擠下微軟，重回全球市值王寶座。投行 Raymond James 稱 iPhone 11 銷售表現帶來利多，重申蘋果「優於大盤」(Outperform) 評級，並將目標價提高 30 美元至每股 280 美元。

蘋果重回全球市值王寶座。(圖片：AFP)

波音刻意隱瞞 737MAX「操控特性增益系統 (MCAS)」，瑞銀下調波音股票評級至中性，目標價下修至 375 美元，多重利空消息拖累波音股價大跌 3.76% 至每股 331.06 美元。

繼嘉信理財、TD Ameritrade 和 E-Trade 後，美國銀行 (BAC-US) 也加入了美國券商的零佣金大戰，會員可以透過美林優勢線上服務享受該福利，激勵其股價上揚 2.21% 至每股 31.02 美元。

全球最大石油服務商哈里伯頓 (HAL-US) 週一公布最新財報獲利符合預期，激勵其股價大漲 6.40% 至每股 19.61 美元，連帶激勵能源股大漲。

華爾街分析

美國總統川普週一提到，美中貿易協議進展順利，中國不得不達成協議，因為關稅戰導致供應鏈正走下坡。白宮經濟顧問庫德洛提到，美中貿易談判前景樂觀，如果一切進展順利，有望撤銷 12 月對中關稅計畫。

美方貿易代表萊特希澤表示，美方打算在智利亞太經合會議 (APEC) 之前及時敲定第一階段協議，但仍有懸而未決的問題需要解決。副部級談判週一已展開，週五他與財政部長梅努欽將和中方談判代表再次對話。

美國商務部長羅斯則打下預防針，認為美中不需要在 11 月敲定第一階段協議，因為重點是雙方要達成「正確」的協議。

全球投資管理公司 Conning 股票主管 Don Townswick 說：「最重要的是談判繼續進行。這將使我們充滿信心。財報季目前表現一直相當強勁，至少相對於預期而言，這點很重要。」

標普 500 指數自 9 月 18 日來再度突破 3000 大關。(圖片：investing)

標普指數再度突破 3000 大關，MV Financial 投資策略師 Arian Vojdani 表示：「每次我們似乎接近這一水準時，我們就會被擊潰。只要我們不受到地緣政治、頭條新聞等太多干預，我認為我們就能看到市場突破標普三千阻力位。」

華爾街分析師預計標普 500 指數第三季獲利年降 3.2%，截至目前，小摩、美國銀行、花旗與 Netflix 財報開局表現良好，且有超過 120 家標普 500 強公司即將報告。麥當勞、卡特彼勒公司和亞馬遜公司本週都將公布財報。