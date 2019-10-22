IPO失利 資金耗盡 消息人士：軟銀將接手WeWork 

美國共享辦公室 WeWork 在華爾街 IPO 失利後，執行長下台，資金吃緊，更傳出將在下月耗盡，週一 (21 日) 據消息人士傳出，軟銀 SBG(9984-JP) 將以取得 WeWork 控制權為條件，予以金援，並取得半數股權。

據傳軟銀將透過認購新股權與債券方式，對 WeWork 母公司 The We Company 注資 50 億美元，而市場預估 WeWork 總市值約為 75 至 80 億美元，交易若完成，軟銀將擁有 WeWork 將近 70% 的控制權。

軟銀有意接手 IPO 失利的 WeWork(圖片: AFP)

WeWork 母公司 The We Company 於今年延遲了原訂 9 月份上市計畫，由於面臨著巨額虧損、裁撤員工，加上創辦人兼執行長 Neumann 更是在這波上市失利中引咎辭職。We Company 已在郵件中透露，WeWork 已透過某大型財務機構來舒緩財務困境。

據兩位知情人士透露，軟銀需要向 WeWork 注資至少高達 30 億美元，才能讓 We 撐到明年。消息指出，軟銀同意加快之前向 WeWork 承諾提供 15 億美元股權融資，和 50 億美元的債務貸款。

消息人士稱，軟銀預計在週二的董事會上討論進一步的決定，估計大量現金注資，將提高 WeWork 自由現金流的積極性和盈利能力。

軟銀和 WeWork 均未對此消息做出回應。