地段為王 中山區市中心指標案「僑聯大千」

近期衣錦還鄉的「台商回流潮」帶來近 5700 億元的資金，不少台商選擇土地、房產作為資產再分配的標的；在「衣錦回鄉」的氛圍下，雙北地區的市中心成為台商置產首選；位於中山區市中心的「僑聯大千」位於中山北路、民權西路地段，擁有淡水信義線、中和新蘆線的「雙捷運」優勢，地段價值不言可喻，更是當地的指標建案。

創意家行銷協理沈慧萍表示，台商買市中心，代表衣錦還鄉的光榮，因此台商注重的不僅是坪數適用與否，更重要的是建商品牌與地段價值兼具，「本案在中山北、民權西的主要幹道上整合近 500 坪的基地，正是切中台商買家希望的條件。而除了台商回流雙北市中心購屋，香港客也成為這一波看屋的主力之一。」

「僑聯大千」是國廷建設與「豪宅推手」的香港 P&T 國際建築集團合作，歷時 5 年打造，基地面積約 447 坪，地上 15 層、地下 7 層建築，規劃坪數 78~108 坪。社區門廳挑高 7 米，建商邀請義大利國寶大師 PETRA ANTIQUA 打造專屬石雕藝術牆；社區藝術廊道永久收藏了國寶大師吳卿、黃福壽、吳竟銍的作品，讓住戶回家立即感受到美麗的藝術氛圍。此外，考量層峰人仕的隱私，精心設計第二門廳，搭配燈光、地坪鋪設、坡道規劃，動線連結至藝術廊道，在氣派與細膩間取得完美平衡。

「僑聯大千」邀約眼界卓然的企業領袖，預約鑑賞

VIP 預約專線：(02)2585-5888

接待中心地址：台北市中山區民權西路 61 號 1 樓 (民權西路捷運站 10 號出口)

網址：https://dc.8sms.tw/

完整影音新聞請看→https://www.youtube.com/watch?v=e4V0NlKHZYo