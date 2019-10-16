供應商受災零件斷料 日本速霸陸暫時停工

日本速霸陸 (SUBARU)(7270-JP) 在週三 (16 日) 表示，該公司在日本國內唯一的汽車生產工廠「群馬製作所」，由於零件供應商在這次 19 號颱風哈吉貝成為淹水受災戶，在供應給速霸陸的零件方面無法正常出貨，因而宣布自日本時間 16 日下午 3 點 15 分的晚班時間起，暫時停止汽車的組裝工程。而目前暫訂在 10 月 25 日時，將會重啟汽車的組裝作業。

(圖片：Investing.com)

這次發生零件供應問題的，是用於車體結構的部分沖壓板件，而該零件是由速霸陸的供應商所負責生產。而日前在 19 號颱風哈吉貝通過日本後，速霸陸則是先利用工廠庫存來進行生產。

在這回的颱風當中，速霸陸的群馬製作所在 10 月 12 日下午就暫時停工。在颱風過後，經檢視工廠沒有發生災情，並確認安全無虞後，於 14 日開始重新復工。而群馬製作所則是包含了「本工廠」、「矢島工廠」，還有生產零件的「大泉工廠」。

這次停工對於公司業績會帶來什麼樣的影響，速霸陸表示目前還在調查當中。而速霸陸在美國的汽車生產，則是不受此次風災影響。

另外根據《日本經濟新聞》在 15 日的報導，豐田汽車 (7203-JP) 位在日本三重縣、岐阜縣、福岡縣的三座工廠，本田 (7267-JP) 位在日本三重縣及埼玉縣的四座工廠，也都在颱風過後的 14 日重啟運作。