彭博：中國官方遲早放棄GDP保六 近期會議將著重長期政策

據《彭博》報導，中國的政策制定者在未來幾週，將召開兩次重要的政策會議，有新的證據表明，官方傾向放棄 6 以上的經濟成長目標，關注於長期政策的前景。

上週五公布的中國數據，經濟成長為 6.0%，是近 30 年以來最差的，而且整體投資成長非常溫和，難以繼續提升經濟。

而人民銀行行長易綱在週末間對數據的回應顯示，官方似無意進一步加大刺激力量，反而提醒投資人，未來政策重點可能會放在過於沉重的債務負擔。

四中全會料聚焦轉型困境

易綱的評論可能會為中共中央政治局會議，及隨後的中共第 19 屆中央委員會第 4 次全體會議的召開奠下基礎。外界預估，有關中國經濟轉型困境及相關改革的問題，將是這次會議的主題，香港媒體分析認為，四中全會或將聚焦「穩就業」、「經濟改革」和「保證改革措施落地」這 3 方面。

法國興業銀行 (Societe Generale SA) 首席中國經濟學家姚偉表示，當前領導人關於長期政策，因此經濟成長率變得不那麼重要。他認為，當局將透過考察債務總額、影子銀行、住房部門和通貨膨脹的風險，來衡量政策範圍。

根據人行週一發布的報告，由於過去一個月沒有採取重大貨幣政策舉措，因此市場對借貸成本的衡量標準—「貸款最優惠利率」，在 10 月保持不變。

根據易綱向 IMF 發表的聲明，人行在保持信貸增長的同時，更注意確保槓桿率的穩定。

改革將較寬鬆政策重要

儘管第 3 季的經濟表現未達預期，但決策者仍然可能看到穩定的跡象，特別是如果和美中的貿易戰能和緩，將帶來更大的幫助。

加坡華僑銀行經濟學家 Tommy Xie 表示，許多積極因素，包括貿易休戰、低基數效應、製造業穩定和基礎設施投資回升等，都有助人行採取觀望態度。

據彭博調查的經濟學家認為，2019 年全年增長為 6.2%，然後在 2020 年放緩至 5.9%。這不能算大幅的惡化，即使如此，人行也還有足夠的利率調整空間。

目前，穩定的早期跡象使當局有機會在即將舉行的會議上討論一些長期問題，例如人口老齡化問題，和內部勞動力自由流動的優點。這些改革可能比寬鬆的政策更為重要，以確保經濟長期穩定運行。

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