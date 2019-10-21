爭議不斷 臉書考慮開放Libra加密貨幣與國家貨幣掛鉤

臉書 (FB-US) 計畫推出自家的加密貨幣 Libra 遭遇了不少的阻礙，包含美國國會議員、美國總統川普以及印度政府等皆抱持反對意見。為化解相關的疑慮，臉書 (FB-US) 在週日 (20 日) 表示，計劃將讓 Libra 與美元等國家貨幣掛鉤，而不是由單一公司來管控。

臉書 Libra 項目的負責人 David Marcus 在一次銀行研討會中表示，Libra 項目的主要目標仍然是創建一個更高效的支付系統，但是也願意使用更多不同的替代方法。「我們可以嘗試不同的方法，除了單一合成貨幣之外，我們也考慮與一系列的穩定幣掛勾，像是美元、歐元、英鎊等。」Marcus 表示。

不過 Marcus 也表示，絕對可以通過使用多種穩定幣來解決問題，但並不表示與國家貨幣掛鉤的穩定幣是臉書的首選。「我們關心的是達成目標使命，有很多方法可以解決這一問題。」Marcus 說道，並補充說 Libra 需要「展現出很大的敏捷性。」

這個由臉書主導的加密貨幣計畫在本月初遭受了嚴重的挫折，主該公司已經失去了七家最初的金融支持夥伴，像是萬事達卡、VISA 卡、eBay 和 Booking Holdings 等，已相繼退出監管 Libra 項目的非營利組織 Libra 協會。Libra 協會成員從最初的 28 個已下降至 21 個。

全球政策制定者和監管機構擔心，Libra 加密貨幣可能會顛覆全球金融體系，威脅用戶的隱私並提升洗錢的風險。在上週五 G20 在會議中對嚴格監管加密通貨取得共識，並表示在解決各種全球風險之前，不得發行這種貨幣。

Marcus 表示，臉書仍打算在 2020 年 6 月推行 Libra 計畫，但承認由於監管方面的障礙，可能無法實現這一目標。

Marcus 說道：「我們一直都在強調，除非解決了所有合法問題並獲得適當的監管批准，否則我們不會推行。因此，這並不完全取決於我們。」