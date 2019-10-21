Q3財報前夕 瑞銀啟動亞太區裁員

《彭博社》引述消息人士報導，為應對漸趨惡化的交易環境，瑞銀 (UBS) 計劃對銀行業務以及人事方面進行全面改革，其中包含透過裁員來控管成本，目前瑞銀已在亞太地區裁員約 40 人，預計本月會再進行新一輪裁員。

消息人士稱，UBS (UBS-US) 已開始針對投資銀行業務進行改革，裁員人數將集中在市場或投資銀行部門，刪減職位多分布在副總裁以下的高級管理層，且透過合併交易業務，預計後續可能刪減近百個職位。其中，瑞銀在香港、新加坡等亞洲主要金融中心受裁員影響最深，雪梨和東京也將受到部分衝擊。

該銀行主要股票部門將和其他較小部門如外匯、利率和信貸交易 (FRC) 業務合併，形成一個業務範圍較廣的「全球市場證券和交易部門」。

目前瑞銀在亞洲擁有約 1 萬名員工，該行發言人拒絕對新一輪裁員發表評論。

UBS 明 (22 日) 將發布第三季財報，根據弗里曼公司 (Freeman&Co) 數據，2018 年瑞銀的投資銀行手續費在歐洲和美國均出現下降，不過，在亞洲地區卻增長 28%，截至今年第三季，亞洲地區投行手續費共達 3.88 億美元，勝過歐洲且僅次於美國。

瑞銀集團上季營收達 75.3 億美元，淨利 13.9 億美元，優於市場預期，其企業交易業務協助緩解投資銀行業務獲利下滑，瑞銀執行長 Sergio Ermotti 表示，業務多元化發展幫助挽回客戶信心，對第三季來說是好兆頭。

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