臉書Libra成為刺激全球央媽改革的催化劑

臉書 (FB-US) 計畫推出自家的加密貨幣 Libra 遭遇不少的阻礙，包含美國國會議員、美國總統川普以及印度政府等皆抱持反對意見。不過，瑞典央行行長 Stefan Ingves 認為，Libra 已成為全球中央銀行改革和反映數位時代的動力。

Ingves 表示：「當 Libra 突然出現時，忽然它成為了非常重要的催化事件，這對我們造成了震撼，迫使我們認真思考應該要怎麼做。」

隨著瑞典的現金使用量急遽下降，瑞典央行持續在探索數位貨幣發行的可能性。

目前瑞典的許多商店甚至已不接受紙鈔和硬幣，多家零售商都貼著標語，表明不接受現金付款，而瑞典央行目前也正在計畫於今年試行「e - 克朗」貨幣。

自從臉書在 6 月份推出 Libra 計劃以來，多國中央銀行都加大了在數位貨幣領域的努力。例如，中國人行 (PBoC) 已表示即將推出自己的數位貨幣，而瑞士央行也在上週表示，正在研究能在交易中使用的數位貨幣。

不過 Ingves 也警告，隨著 Libra 的發展，臉書持續將面臨挑戰。自本月初以來，該公司已經失去了七家最初的金融支持夥伴，像是萬事達卡、VISA 卡、eBay 和 Booking Holdings 等，已相繼退出監管 Libra 項目的非營利組織 Libra 協會。Libra 協會成員從最初的 28 個已下降至 21 個

美國總統川普在先前也公開表示反對，認為加密貨幣並不可靠。川普曾在推特上表示：「這些貨幣不是金錢，而且價值極不穩定，是無中生有的。」此外，他也說道：「如果臉書和其他公司想要成為一家銀行，必須建立新的銀行業章程，並接受銀行業監管規定的約束，就像其他國家和國際銀行一樣。」

Libra 正面臨嚴厲的政府監管壓力，法國和德國也都曾威脅要阻止該項目。臉書執行長佐克伯 (Mark Zuckerberg) 將於下週在國會山莊露面，以解決美國議員對 Libra 的質疑。