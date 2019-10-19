小摩CEO：Libra是個「絕妙主意」但過於理想化

臉書極力想推出自家加密貨幣「天秤座」(Libra)，但摩根大通 (JPMorgan Chase) 執行長 Jamie Dimon 對於天秤座貨幣的前景卻不是那麼樂觀，Dimon 週五 (18 日) 在國際金融協會 (IIF) 舉行的一場演講上表示，臉書加密貨幣是個「絕妙主意」，但過於理想化，估計永遠不會發生。

Dimon 說，臉書這項計畫並不特別，他以自己公司的穩定幣 JPM Coin 為例，摩根大通在今年 2 月即推出了他們的區塊鏈代幣計劃 JPM Coin，與美元等值。

「我們已經有穩定幣 JPM Coin 了，臉書不是第一個這樣做的人。」Dimon 說道。

而近期臉書 Libra 計劃是大受打擊，由於面對多國監管機構強烈質疑和立法者嚴厲批評，使得關鍵合作金融支付服務供應商如萬事達卡 (Mastercard) 和 Visa，繼 Ebay 後也相繼放棄該計劃。

在 IIF 論壇中，Dimon 和大摩 (Morgan Stanley) 首席執行長 James Gorman 談到了自己公司為開發穩定幣做的努力，以及這些發展帶來的風險，小摩今年在技術相關支出超過 110 億美元，而 Gorman 表示，大摩的預算為 40 億美元。

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