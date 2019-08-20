有利因素已全入價 分析師：AMD後續上漲空間有限

AMD (AMD-US) 今年股價飆升超越市場，券商 Piper Jaffray 認為，雖然該股票仍有很多推薦之處，但其漲勢可能開始掙扎。

背景：

AMD 今年迄今股價上漲近 73%，輕易打敗漲幅僅約 14% 的 S&P 500 指數和同期上升 31% 的 iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX-US)。雖然 7 月底發布最新財報後，AMD 股價下滑，但絲毫無損其漲勢，分析師力挺該股，投資者也大讚公司的合作夥伴關係、新事業線和產品線。去年底，《巴倫》也主張 AMD 今年股價將大贏。

新發展：

Piper Jaffray 分析師 Harsh Kumar 週一給予 AMD 股票評級「中性」，目標價 33 美元，其報告提到「該公司的產品定位和財務槓桿是有利的」，但讓他保持觀望的理由是，在考量當前不穩定的宏觀背景後，AMD 的估價已經完全反映其優勢。

「我們相信，在現在的宏觀 / 地緣治治風險環境下，AMD 目前水準之後的上漲空間有限，此外，在邁向今年下半年之際，AMD 推出二代 EPYC 處理器 Rome 後的利多優勢已經完全入價。」

未來：

Kumar 認為，現階段不願推薦 AMD，因 AMD 歷經大漲且目前的環境已令半導體投資者憂心忡忡，但他表示有充足的理由應留意 AMD。

首先，AMD 的產品看起來似乎要再次奪取市場份額，「在 PC、圖卡和數據中心市場上，AMD 以穩定發布新品的節奏，重新改造了產品組合，最近幾季一直業務大勝，未來幾年應該也會持續牽引客戶。

第二，隨著銷售持續成長，AMD 的優勢也應當如此，「管理層改善了公司的財務模式，推動毛利率和營業利潤，同時改善其資產負債表，這樣的組合應可讓 AMD 2020 年的 EPS 大幅成長。」

AMD 週一股價漲幅自 2.5% 萎縮至 0.96%。