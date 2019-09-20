彭博經濟學家：LPR下調發出未來高頻小幅調整信號

【彭博】-- 彭博經濟學家曲天石撰文表示，中國官方一年期貸款市場報價利率 (LPR) 5 個基點的下調反映出了當局循序漸進調降資金成本的意圖。這種與上月類似的小幅調整，表明中國央行接下來的利率調整步伐可能會更趨漸進，但是頻率會有所提高。預計一年期 LPR 未來數月會進一步趨低，每月調降幅度會在 5-10 個基點之間。

中國主要利率

一年期 LPR 從 8 月份的 4.25% 降到了 4.20%。五年期 LPR 維持在 4.85% 不變。

自中國央行新的利率機制推出以來，一年期 LPR 已經下降 10 個基點。鑒於它是銀行對企業貸款的基礎利率，那意味著企業資金成本會直接因此而下降，這與中國高層在國務院最新公告中傳達出的降低企業融資成本的精神是相符的。

基準貸款利率通常一次調整幅度是 25 個基點，與之形成鮮明對比的是，LPR 每月的調整幅度可以小到 5 個基點，中國央行因此得以對利率水平進行更為微小和更加頻繁的調整，進而使政策具有更大的靈活性。

在我們看來，一系列小幅利率調整是在穩經濟和降風險之間實現平衡的一種更為切合實際的辦法。這在五年期 LRP 周五的維持不變上也得到了體現。五年期 LPR 是按揭貸款利率的基礎。

由於一年期 LPR 下調 5-10 個基點本在市場預料之中，因此其對債券市場和股市的影響應會有限。不過如果這一利率未來數月進一步趨低，市場人氣或有可能出現改善。

我們預計當局會進一步推低一年期 LPR。有鑒於此，央行的一年期中期借貸便利利率未來幾月可能也會下調。另外央行還可能通過進一步降准繼續維持當前寬鬆的流動性環境。