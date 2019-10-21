離岸風電新里程碑 台船環海簽下台灣首宗大型統包工程

海龍離岸風電計畫今 (21) 日與台船 (2208-TW) 旗下「台船環海風電工程公司」簽訂台灣首宗大型統包工程計畫優先承攬商合約，是台灣離岸風電工程本土化的重要里程碑，也使台船成為在地化的示範團隊。

經濟部國營會副主委吳豐盛表示，目前台灣再生能源以太陽光電和風電是最重要項目，其中，陸地上的風機發展穩定，離岸風電則正要蓄勢待發，為台灣能源轉型非常重要的一個項目，在地化更是政策重中之重的目標。

台船環海風電工程公司董事長曾國正 (現亦為台船總經理) 表示，大型統包工程是電產業發包方式中最具挑戰的計畫，其中，海事工作船是計畫可否順利成功的關鍵，預計結合比利時 DEME Offshore 的主力安裝船和在地的輔助船機後，可於預定時間內順利完成。

曾國正更期許，台船藉由在離岸風電市場的技術發展，從台灣走向亞洲，再走向世界。

海龍離岸風電計畫是加拿大獨立能源供應商北陸能源 (NPI) 和新加坡玉山能源和日本三井物產，聯合開發台灣彰化外海海龍風電二號和三號風場，簽約商台灣環海是台船和比利時 DEME Offshore 公司共同投資的本土化公司。

今日簽訂的大型統包工程計畫內容包括有，水下基礎和海底電纜 EPCI 統包工程，另外再包含風力機運輸和安裝作業，是台灣唯一在地化統包工程計畫。