投審會准了！141億元挹注 允能離岸風場拚2021年商轉

經濟部投審會今 (23) 日核准 6 件重大投資案，包括 3 起僑外投資及 3 起對外投資，其中，德商 YUNLIN HOLDING GMBH 申請 141.22 億元，增資允能風力發電（實行後持股比率達 100%），經營發電業業務。

投審會指出，允能離岸風場位於雲林外海，計畫設置 80 座離岸風力發電機，預計 2021 年底前全案商轉。

投審會表示，另外 2 起僑外投資皆是日商。信越化學工業株式會社，申請以 13.2 億元，增資國內事業信越電子材料，擴建廠房，從事生產半導體製程用的光阻液等化學材料製造。另外，電化株式會社申請以 7.45 億元，增資國內事業博錸生技，從事醫療檢測儀器、檢驗試劑的製造與銷售。

對外投資部分則有 3 件，台塑資源申請匯出 3 億美元，增資澳洲 FORMOSA RESOURCES AUSTRALIA PTY LTD.，實行後持股比率 100%，主要是為轉投資澳洲鐵礦案，以助穩定集團鋼鐵事業的原料供應。

百德機械（4563-TW）申請匯出 6350 萬美元投資英國 WINBRO GROUP UK LIMITED（實行後持股比率 100%），從事加工燃氣渦輪發動機的熱段零組件冷卻孔之機器設備及其相關技術服務。

另外，威強電（3022-TW） 工業電腦等 4 人申請匯出 28.16 億港幣，投資英屬開曼群島威聯通控股有限公司（實行後持股比率 68.79%），以進行海外籌資規劃。