盤前財經大事搶先讀2019年10月21日

今日操盤前瞻

經濟部 9 月外銷訂單統計

中國 9 月 70 個大中城市房價指數

日本 9 月貿易收支

德國 9 月 PPI

減資後新股掛牌：燦星旅、育富、九暘

增資股上市：得力、新光金、宜特、邑昇

UBS 總裁：英國脫歐造成全面性「投資人罷工」

隨著英國脫歐的不確定性仍然發酵，瑞士最大銀行 UBS 總裁以旗下客戶的狀況為例表示，目前投資人幾乎是已處為「罷工」狀態。閱讀全文...

專家：美國經濟是在趨緩 但不會像 2008 年那麼慘

華爾街雖然對美國陷入經濟衰退的擔憂正在上升，但是部分經濟學家認為，並非所有的經濟衰退都像 2008 年那樣，例如目前全球正處於經濟放緩之中，只是大多數人甚至沒有感覺。閱讀全文...

〈友達衝新事業〉智慧零售打進知名鞋廠 大健康進軍中國養老市場

面板廠友達 (2409-TW) 拓展 4 大新事業，智慧零售、循環經濟、智慧工業服務、大健康，新事業暨投資管理副總經理楊本豫表示，公司內部對各事業設有目標，其中今年底前將協助台灣知名鞋，業打造智慧零售店面，至於大健康，則正與中國養老機構洽談中。閱讀全文...

〈觀察〉明年景氣變數多 財政平衡要維持 得先減少開過多減稅支票

根據財政部最新出爐的稅收預算報告，明年總稅收預算雖仍持續成長，但增幅轉弱，反映對景氣看法態度保守，適逢明年總統大選，政府不斷大開減稅支票，放送政策利多，但面對景氣變數，想維持財政平衡，政府得先減少亂開減稅支票。閱讀全文...

郭台銘感恩之旅高雄場透露未來二目標 政經學院將親自授課

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘感恩之旅第二場昨 (20) 日下午在高雄舉行，郭台銘透露，未來有 2 個目標，除推動中道力量外，另外個就是郭台銘政經學院，培養政治及做生意人才，他也將親自授課。閱讀全文...