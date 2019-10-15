〈智慧能源週將開展〉業者提建言 國營銀行未參與融資 不利離岸風場發展

「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」將於明 (16) 日開展，台灣達德能源董事長王雲怡認為，若要在 2025 年完成建置 5.5GW(十億瓦) 的離岸風場目標，至少要新台幣 9000 億元資金，僅靠國內民營銀行參與，將對未來風場融資帶來困難，盼國內國營銀行能快速跟上國際腳步，參與專案融資。

台灣達德能源董事長王雲怡以丹麥離岸風電發展經驗為例，她指出，丹麥人口只有幾百萬人，比台灣少很多，且台灣工業水準與丹麥相去不遠，若有機會，台灣也可望建立起離岸風電產業鏈。

王雲怡認為，政府規劃 2030 年前要達到離岸風電 10GW 裝置量的目標，將是台廠很好的練兵經驗，且政府在 2017 年才決定納入國產化項目，國產化速度可說是非常快，要在如此短的時間落實國產化，業者都非常努力，盼大家能多給點空間。

王雲怡並說，目前國內離岸風電成本相對還是較高，開發商向台廠的採購金額，都比國際價格高一些，盼未來供應鏈能提升自我能量，價格就會往下降，在國際市場上更有競爭力。

達德能源的雲林允能風場今年 7 月已完成新台幣 940 億元融資，創亞洲最大規模離岸風電專案融資案紀錄，其中僅 3 家國內民營銀行參與，未有國營銀行參貸。王雲怡指出，由於每家銀行均有融資金額上限，若國營銀行未能參與，將對未來離岸風場融資造成較大困難，盼台灣金融業能快速跟上國際腳步，參與專案融資。

此外，經濟部能源局原定今年底前，公布第三階段 5GW 區塊開發細節，不過，能源局副局長李君禮今日表示，第三階段將對業者在地化產業連結進行資格審查，通過後才能參與競價，才能兼顧國產化與低價的目標，他並說，目前對於 5GW 開發量要每年 1GW 釋出、或分前 3 後 2，及國產化檢討、廠商資格審查仍未有共識，公布時程恐延至明年初。