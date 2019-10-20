〈觀察〉IoT推升無線傳輸需求 LoRa將成新契機

萬物聯網時代來臨，對於無線傳輸需求大增，其中 LoRa 挾低功耗、傳輸距離長、抗干擾、安全性佳、且建置成本低等優點，成企業建置首選，坐擁龐大商機，因此，除工業電腦、網通業者搶進外，更是中小型業者力拚轉型的契機。

目前無線傳輸技術有許多種，包括 3G/4G 網路無線、藍芽 (Bluetooth)、Wi-Fi、Zigbee、LPWAN 等，3G/4G 是電信業者基地台最常用傳輸技術，但耗電量大且投資費用高，而藍芽、Wi-Fi、Zigbee 等則受限於傳輸距離短，大區域布建較不划算。

LPWAN 則有低功耗，傳輸距離長，涵蓋範圍廣等優點，成為近年頗受重用的無線傳輸技術，其中又分為 LoRa、NB-IoT、Sigfox 等，不過 Sigfox 由單一營運商負責，較難成為主流技術，NB-IoT 則由電信商主導，設備以華為為主，用戶資料儲存在電信商資料中心，較不具隱私。

LoRa 則使用非授權頻段，企業可以按需求部署、自行佈建網路，具安全性，高機密性，搜集的資料自行運用，且低功耗、傳輸距離長、抗干擾力也好、安裝方便、建置成本低等優點，成為私人企業首選。

根據研調機構預估，從 2019 年至 2023 年 LoRa CAGR 56%，HIS Markit 最新的市場調查分析報告也預估，LoRa 及 NB-IoT 市佔率將在 2023 年超過 86%，將成為市場主流。

嗅到龐大商機，台廠也紛紛布局 LoRa 應用，除了工業電腦龍頭研華、網通業者正文也紛紛切入外，中小型業者也把 LoRa 做為轉型契機，如 GPS 業者環天科、以及影音 IC 設計起家的奇邑等。

目前奇邑 LoRa 應用跨入智慧溫度監視，目前打進日本國內最大零售集團，受惠日本食品衛生法令 (HACCP) 明年 6 月開始實施，智慧溫度監視系統將迎來大量出貨。

環天科 LoRa 產品則涵蓋接收模組、追蹤器 (Tracker) 等，應用在穿戴裝置及工業領域，目前車用追蹤器也打進法國石油大廠，成為營運新動能，公司預估，今年 IoT 應用相關營收占比可望由原先 1 成，提升至 2-3 成，明年將進一步提升。