[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 大學光 新昕纖 合世 宜特 易威 大略-KY 富邦美債7-10 南璋 韋僑 杏昌 宏捷科 天良 寬魚國際 富邦美債20年 和進 久陽 進階 南璋 太普高 元大美債7-10 建榮 東林 強生 勝昱 元大美債1-3 凱鈺 欣厚-KY 東生華 萬國通 元大投資級公司債 通泰 友銓 其祥-KY 飛寶企業 群益15年IG科技債 系微 倉和 德麥 精確 群益10年IG金融債 旺玖 三圓 中華食 宏易 國泰5Y+新興債 安鈦克 雙喜 世坤 唐鋒 國泰1-5Y高收債 常珵 力泰 泰茂 聯光通 富邦全球投等債 歐買尬 理銘 精確 通訊-KY 富邦全球高收債 亞都 崇友 榮群 國泰中國政金債5+ 老爺知 至興 新零售 富邦中政債0-1 東凌-KY 大詠城 恩得利 富邦A級公司債 邁達康 萬在 李洲 FH中國政策債 綠河-KY 健椿 凱柏實業 凱基中國債3-10 欣泰 百德 元炬 凱基新興債10+ 唐鋒 及成 凱基科技債10+ 大恭 和進 群益AAA-AA公司債 永純 耀勝 群益15年EM主權債 致振 倚強股份 FH能源債 康聯訊 錦明 FH製藥債 台聯電 鑫創 FH新興企業債 威潤 宇環 FH20年美債 創威 廣寰科 FH中國信用債 唐榮 點晶 凱基AAA至A公司債 世鎧 斐成 凱基金融債20+ 晉椿 泰谷 凱基美債25+ 久陽 典範 國泰A級金融債 強新 益通 富邦中國投等債 松和 振維 富邦金融投等債 新零售 迎輝 元大10年IG銀行債 力新 重鵬 元大10年IG電能債 謚源 研勤 FH公司債A3 李洲 欣厚-KY FH次順位IG金融債 元炬 兆遠 FH美元信用債1-5Y 港建 寶得利 群益A級公司債 及成 太欣 群益AAA-A醫療債 新洲 系統電 中信美國公債20年 耀勝 天剛 中信中國債7-10 倚強股份 世紀 中信中國美元IG債 至寶電 華容 B新光美債1-3 宇環 建榮 B新光美債20+ 點晶 立衛 第一金美債20+ 雙鴻 天揚 第一金科技債 10+ 幸康 鈺創 永豐10年A公司債 泰谷 佳總 永豐15年金融債 熱映 合正 永豐7-10年中國債 哲固 金利 凱基IG精選15+ 力致 寶聯通 台新美元銀行債 重鵬 凱鈺 台新中國政策債 泓格 德宏 新光15年IG金融債 東林 合邦 富邦新興投等債 富晶通 萬旭 富邦歐洲銀行債 精聯 久正 中信新興亞洲債 營邦 上揚 中信EM主權債0-5 欣厚-KY 全譜 統一美債10年Aa-A 湯石照明 易通展 永豐1-3年美公債 智晶 茂迪 永豐美國500大 數字 元隆 群益0-1年美債 世紀 沛亨 群益1-5年IG債 友銓 九暘 合世 立衛 凱碩 易威 合正 全達 天良 慕康生醫 奧斯特 南璋 彩富 保銳 勝昱 合邦 越峰 萬國通 亞元 商丞 飛寶企業 訊達 英格爾 精確 欣技 士開 健信 亞通 昇益 金雨 上揚 志嘉 宏易 旺玖 富裔 唐鋒 元隆 燦星旅 聯光通 廣錠 富驛-KY 通訊-KY 勁豐 劍湖山 榮群 光菱 德記 新零售 奧斯特 泰偉 恩得利 宏捷科 華義 李洲 保銳 昇華 凱柏實業 鑫龍騰 得利影 元炬 三圓 鼎創達 及成 力泰 台境 和進 理銘 愛地雅 耀勝 富裔 邦泰 倚強股份 中連貨 錦明 安心 鑫創 漢來美食 宇環 富驛-KY 廣寰科 易飛網 點晶 亞都 斐成 老爺知 泰谷 滿心 典範 東凌-KY 益通 紅馬-KY 振維 德記 迎輝 全家 重鵬 詩肯 研勤 弘帆 欣厚-KY 關中 兆遠 邁達康 寶得利 大展證 太欣 誠品生活 系統電 泰偉 天剛 華義 世紀 大宇資 華容 得利影 建榮 時報 立衛 旭然 天揚 鼎創達 鈺創 朋億 佳總 崑鼎 合正 益張 金利 白紗科 寶聯通 捷必勝-KY 同協 旭源 凱鈺 鉅邁 德宏 綠電 合邦 綠河-KY 萬旭 霹靂 久正 花王 上揚 欣雄 全譜 欣泰 易通展 富堡 茂迪 大汽電 元隆 合騏 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰 國統