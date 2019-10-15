外送員僱傭爭議未表態 Uber Eats：加速研擬增加商業保險

外送員爭議延燒多日，美食外送平台之一的 Uber Eats 今 (15) 日下午終於發出聲明指出，針對外送員不幸去世，深感悲痛與遺憾，雖未對勞動部認定的僱傭制表達看法，但強調已與合作夥伴加速研擬增加適當的商業保險。

Uber Eats 表示，對於 10 月 13 日外送員不幸去世的意外事件，表示深感悲痛與遺憾，除了已向家屬表達哀悼之意，也將與合作貨運業者一起提供優於勞保的撫恤金，希望盡綿薄之力協助傷痛中的家屬。

Uber Eats 指出，身為提供一個彈性的接案機會的平台，會不斷提升安全措施。

Uber Eats 強調，已與汽車貨運業合作夥伴，加速研擬增加適當的商業保險，讓全台所有外送員在使用平台接案時受到保障。

另外，也會持續與相關專家和主管機關研擬推出道安相關宣導措施，提升 App 安全性功能，帶給外送員和用戶更多安全保障。不過，Uber Eats 並未針對勞動部認定的僱傭制表達看法。

據了解，Uber Eats 目前合作夥伴為易得汽車股份有限公司、赫比物流有限公司、庫柏瑪利有限公司，由貨運公司為營運主體進行派案、Uber Eats 為資訊科技平台進行用戶電子媒合的營運模式，因此，無論僱傭或承攬，Uber Eats 早已與外送員進行從屬關係的切割。