〈台股風向球〉三因素助大盤碎步墊高 個股輪動速度加快

台股指數上周大漲 290 點，站穩所有短均線之上，台股交易員認為，本月底前融資獲利了結力道將提升，但大盤券資比仍處高檔，有助個股走勢，再者權王台積電法說後再獲外資買盤進場，加上台幣偏強有助資金行情，三個因素推升台股向上，不過，美股超級財報周開始，台股上市櫃業者也將陸續公布第三季財報，個股輪動料將更加速。

台股交易員認為，本波行情以電子股領漲，我國總統大選前多方仍有不少可發揮的題材，短期要留意的是，融資餘額已創一年來新高，顯示散戶積極進場，獲利賣壓提升，但融券回補力道，仍可望使大盤向上墊高，暫不至於回馬槍。

台股交易員預料，個股輪動將加快，今天的強勢股可能就是明天的弱勢股，需小心捉龜走鱉，在震盪加劇下，回歸第三季財報的基本面。

市場近來最關心的話題就是台積電，在法說過後，高達 11 家外資看好台積電將突破 300 元價位，周五雖略見回檔，但外資再度買超逾 6000 張，持股張數已來到 5 月中旬以來新高，接下來一周外資能否繼續買超，也是大盤續衝高點關鍵。

從國際消息來看，美國總統川普 19 日表示，與中國將在接下來的亞太經合會 (APEC) 簽署貿易協議，中國國務院副總理劉鶴則提到，雙方在許多領域都取得實質性進展，貿易戰壓力暫時緩和不小。

然而，中國第三季經濟成長率 (GDP) 僅 6%，創 27 年最差，接下來恐怕持續對陸股造成壓力，進而影響台股，不得大意。

對於英國脫歐的動態，台股交易員認為，對台股的影響相對小，主要仍要觀察美股尤其是費半指數對此的反應。

整體來看，這波 9 月以來的行情推升，加權指數漲逾 500 點，目前月線正乖離偏高，卻維持熱絡的成交量能，多方不至於熄火，拉回整理暫無需過於恐慌，但買盤重心可望逐漸轉向中小型業績股。