〈友達衝新事業〉光電本業核心延伸4大方向 提供軟硬整合方案

面板廠友達 (2409-TW) 積極拓展新事業，新事業暨投資管理副總經理楊本豫表示，新事業都是從光電本業出發，在既有基礎上擴大上下游、整合軟硬體服務，主要分為 4 大方向，智慧零售、循環經濟、智慧工業服務、大健康，提供軟硬體解決方案。

楊本豫表示，智慧零售為例，去年 3 月收購美國數位顯示看板系統、內容整合商 ComQi，讓友達從只提供看板進一步擴大投資到終端使用者的數位看板，跨足零售場域、零售商品牌廣告的內容推播，做到整合方案提供商，除了 ComQi 外，友達也成立創利空間，為部分餐廳、書店提供軟硬整合的系統解決方案。

循環經濟方面，楊本豫指出，對大型製造業來說，製造過程中所需耗費的水資源很多，為降低水資源耗費、符合法令規範，友達在製造過程中已做到循環經濟零排放，成立宇沛永續，透過友達近 20 年的經驗，將相關經驗提供上下游供應鏈，協助達法令要求。

面對企業朝智慧製造趨勢邁進，楊本豫表示，他比較傾向將智慧製造定位為智慧工業服務，隨著 AI 人工智慧導入，讓技術、經驗等工業服務升級，而面板業又因為規模、複雜度高，因此在工業服務這塊上相對完整，友達成立達智匯，將過去資料、製造規模累積整合，切入各式各樣的製造業，並依自身經驗協助客戶導入製造 AI 化、提供軟硬體整合服務，將首先瞄準相對熟悉的光電、PCB、組裝代工等上下游供應鏈。

楊本豫表示，大健康是 4 大新事業中看似與光電最無關的方向，但友達成立友達頤康，利用過去建立 ERP 智慧資訊系統的經驗，將互聯網技術與智慧照護方案結合，以因應未來可預見的全球高齡化、少子化現象，他也希望利用友達熟悉軟硬技術做到養老照顧，透過智能科技找到人本初心。