foodpanda重申與外送員屬承攬關係 勞部：業者片面認定

國慶連假接連發生外送員車禍意外身亡，昨 (14) 日勞動部職安署火速認定美食外送平台與外送員屬僱傭關係，foodpanda 今 (15) 日聲明，強調與外送員為承攬關係，且提供保障已超過法定要求；勞動部對此回應，是業者片面認定，若要走訴願或行政訴訟也予以尊重。

foodpanda 指出，與外送員為承攬關係，透過平台的資源，零碎的勞力資源得以有效利用，讓付出的勞動者可彈性賺取報酬，提供的保障已超過法定僱傭關係，非外界所說的藉承攬制度規避企業責任。

foodpanda 強調，進入台灣之初即在台合法設立公司，一直以來均恪守當地法規，在建立外送員承攬關係前，已仔細研究台灣法條，並諮詢台灣本地大型律師事務所，在理解此營運模式符合台灣的法規、一切合法合理的原則下才啟動營運。

勞動部職安署則表示，與外送員屬承攬關係是平台業者片面認定，若業者要走訴願或行政訴訟，也予以尊重。

勞動部昨日初步認定平台業者與外送員屬僱傭關係，因此，適用勞保、勞基法和職安法，業者須提供勞工名卡、出勤紀錄及工資清冊，若未繳交最高可開罰 175 萬元。

勞動部接下來將依規劃針對其他外送平台業者展開檢查，檢視平台與外送員間的關係，預計 2 周後初步結果將出爐，本周也會跟金管會討論保險問題。

foodpanda 母公司是德商 Delivery Hero，2012 年 6 月來台，目前合作餐飲業家數超過 1 萬家，服務範圍涵蓋全台 70% 縣市。

Uber Eats 則是 2016 年才進入台灣市場，初期只在台北地區營運，日前全台共 15 座城市可使用。