官股穩盤拱台股站穩萬一 10月共買超38億元

台股本周在內外資聯手買超下，指數續站穩 11000 點關卡，並向上攻堅，向來與外資對作的公股行庫，10 月以來維持「買多賣少」，本月 12 個交易日共買超 38 億元，頗有力拱指數上衝的意味。

台股延續 9 月氣勢，本月在外資追捧下，權值股王台積電股價持續向上挑戰，大盤也站穩萬一關卡，而向來與外資對作的官股券商，本月以來雖然賣超天數多於買超，但幾乎都是小幅調節，統計本月以來官股券商仍斥資 30 億餘元進場買股。

台股站上萬一高點後，原本市場預期，官股應會趁勢獲利了結，但事實上，本月官股仍積極進場買股，發揮內資穩盤力量，帶領台股持續站穩萬一關卡。

市場人士透露，政府基金與官股券商通常是在台股重挫時，進場穩盤，待外資回頭買股、股票大漲時再逢高出脫，但台股站上萬一後，仍不見官股大量出脫，研判應是為協助台股站穩萬一，因此現階段仍未大量獲利了結。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年以來全球股市受美中貿易戰紛擾影響，如今雙方達成初步協議暫時休兵，預期短期內貿易戰的不確定性將大幅縮減。

廖哲宏指出，隨著重要法說陸續登場，市場對第 3 季財報與第 4 季展望，符合市場先前樂觀期待，尤其企業願意提高資本支出，更對市場具有正面意義，顯示市場看好手機與 HPC 的需求強勁，先進製程產能供不應求。

廖哲宏表示，企業提高資本支出，反映相關產業對先進製程長期強勁需求，充滿信心，為明年科技展望下清楚的註腳。展望後市，在美中貿易戰暫時休兵，及聯準會持續挹注資金有利股市下，預期股市表現將回歸基本面發展。

