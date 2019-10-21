〈觀察〉明年景氣變數多 財政平衡要維持 得先減少開過多減稅支票

根據財政部最新出爐的稅收預算報告，明年總稅收預算雖仍持續成長，但增幅轉弱，反映對景氣看法態度保守，適逢明年總統大選，政府不斷大開減稅支票，放送政策利多，但面對景氣變數，想維持財政平衡，政府得先減少亂開減稅支票。

今年初以來，政府頻放政策與減稅利多，年初因連續兩年稅收超徵，讓政府將近 400 億元的歲計賸餘當成經濟紅利發放，隨後在輿論壓力下急踩煞車，5 月為滿足企業訴求，行政院大筆一揮砍掉隸屬地方稅收的印花稅，但長期替代財源仍無著落。

此外，去年稅改拍板調高綜所稅四大扣除額、今年陸續通過長照扣除額、產創條例租稅優惠、調降當沖稅率，及為刺激內需的國民旅遊獎勵、單身婚育租金等補貼等，多數政策不是減稅就是政策補貼，粗估光政策利多，就高達 800 多億元。

根據財政部國庫署最新統計資料，今年 10 月 11 日為止，中央政府一年以上長債未償還餘額 5.3 兆元，短期負債餘額約 300 億元，每位國人平均負債約 22.6 萬元。

儘管政府宣稱明年總收支平衡，是睽違 22 年來總預算平衡，但事實上明年歲入一部分來自 5G 釋照與特種基金收入挹注，何況明年還得為了償債舉債 850 億元還本，加上前瞻基礎建設的特別預算融資 2032 億元，估計明年底中央政府長債恐將持續增加。

在中央銀行利率政策降無可降的情況下，政府為維持經濟成長動能，透過減稅或是增加政府支出等擴張性財政政策刺激經濟成長，固然立意良好，但財政政策也非盲目大開減稅支票，恐也忽略財政平衡的重要性。

以印花稅來說，在數位化時代浪潮下，確實是不合時宜的稅制有廢除必要，歷代政府也確實有意廢除，但苦無替代財源導致想廢卻廢不掉，如今政府在長期替代財源還沒有著落前就拍板，後續配套也無眉目，也難怪地方政府群起反對。

再看剛出爐的明年度稅收預算僅 1.67 兆元，比起今年增幅只有 1.9%，成長幅度近乎腰斬，攸關財政平衡的證交稅，明年預算數更因國際政經等因素而減少，營所稅、所得稅成長幅度有限，面對未來景氣不確定性，政府仍撒錢釋放利多，恐將財政平衡拋諸腦後。