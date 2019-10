〈顧立雄談金融科技〉金融服務關鍵在三大競爭力 瞄準五類場景應用

金管會積極推動金融科技,主委顧立雄今 (18) 日表示,未來金融服務供應者的競爭重點將落在「誰最能與客戶建立關係、穩定地提供服務及承擔最終風險」等三大關鍵,預期未來金融服務的場景可能有五類。

顧立雄表示,近年來,大型的科技公司與中小型的新創事業,運用創新科技不僅發展新興的金融商業模式,也提升了金融機構內部處理流程的效率,對傳統金融服務業的生態產生巨大的衝擊,套句《Bank 4.0》作者 Brett King 的話:「未來的金融服務勢必無所不在,但不一定在銀行裡(Banking Everywhere, Never at a bank)」。

顧立雄表示,網際網路帶來新的金融服務管道,智慧型手機的普及更讓金融服務無所不在,科技業者藉此發展體驗型場景金融。國際組織巴塞爾銀行監理委員會去 (2018) 年提出的報告指出,未來金融服務供應者的競爭重點將落在「誰最能與客戶建立關係、穩定地提供服務及承擔最終風險」。

顧立雄也表示,未來金融服務的場景可能有五類:

第一類為傳統銀行經過轉型,發展出數位介面來提供服務,成為有競爭力的銀行。根據金融總會調查,國內的金融業者投入金融科技經費,去年度合計 117 億元,今年度預估達 219 億元,預計年成長率為 87%,這些積極尋求轉型的金融機構即屬此類。

第二類為原生的純網路銀行,僅有數位通路,依賴整合後的數位服務體驗來爭取客戶。金管會今年 7 月通過 3 家純網路銀行設立許可,即是希望透過新營運模式及新科技使用,帶動市場創新及相關產業發展,發揮鯰魚效應。

第三類是讓金融服務變得越來越模組化的分散式機構,透過應用程式界面 API 技術,讓數位金融服務可以跨機構使用,且不一定由金融機構來開發,也可讓金融科技公司來提供服務。

顧立雄表示,金管會近期積極推動開放銀行(Open Banking),並請銀行公會研議銀行與第三方服務提供者合作的自律規範內容,概念上就是此類金融服務。

第四類為金融機構與大型科技公司合作,金融機構轉型為商品化服務的供應商,大型科技公司使用前端客戶平台提供來自不同供應商組合成的複合式金融服務。

第五類為提供去中介化分散式帳冊技術的金融服務,以及 P2P 的網路借貸服務等。

顧立雄表示,財金公司已於去年上線金融函證區塊鏈服務,大幅提升國內審計作業效率,並降低人為錯誤與舞弊問題;另金管會於 106 年備查銀行公會所訂自律規範,鼓勵網路借貸平臺業者與銀行合作,以利新興業務的發展,適度保留業務發展空間之彈性。